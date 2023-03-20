蔡先生聽取建議，每周早餐改以饅頭、麥片替換麵包3至4天，並搭配蛋白質（例如無糖豆漿或鮮奶1杯），半年後三酸甘油脂已降低至接近理想範圍。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

陳靜誼建議，早餐可改以饅頭、麥片替換麵包3至4天，並搭配蛋白質（例如無糖豆漿或鮮奶1杯）。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

蔡先生罹糖尿病8年，平時不喝酒、忌口高油脂食物、規律運動，透過服藥並定期回診，血糖控制良好，但近1年三酸甘油脂數值頻頻超標，他也不明所以，營養師發現，原來是蔡先生每天吃的「雜糧麵包」惹禍，令他意外表示「還以為雜糧麵包很健康營養」。

大里仁愛醫院營養師陳靜誼指出，高血脂症者罹患心血管疾病風險是一般人的3倍，當總膽固醇≧240mg／Dl、三酸甘油酯≧200mg／dL或有服用降血脂藥物即定義為高血脂。成人血液中三酸甘油脂理想濃度應低於150mg／dL，除油脂外，也要注意精緻甜食、含有蔗糖或果糖的食物以及酒精，特別是種類繁多的麵包容易將隱形危機藏在健康外表之下。

陳靜誼說明，糖及油脂比例會影響麵包熱量及口感，如某烘焙坊的歐式雜糧麵包無加糖，成分只有全麥麵粉、橄欖油、新鮮酵母、鹽，但全麥土司則配合台灣人口味調整，加入鮮奶油（牛奶提煉）、蜂蜜、蔗糖製作，口感柔軟、適口性佳，但熱量、脂肪及糖鹽量也相對增加。

陳靜誼建議，民眾在選購麵包時，不妨花一點時間查看成分及營養標示，選擇多全榖、少加工、少餡料的麵包，享受美食之餘也不增加身體的負擔。

蔡先生聽取建議，每周早餐改以饅頭、麥片替換麵包3至4天，並搭配蛋白質（例如無糖豆漿或鮮奶1杯）；平日多攝取蔬菜、適量全榖雜糧類及水果，遵照醫囑服藥，半年後三酸甘油脂已降低至接近理想範圍。

陳靜誼提醒，根據國民營養健康狀況變遷調查，台灣18歲以上民眾高血脂盛行率為25.6％，相當於每4人就有1人血脂肪過高，其中男性高於女性，且在40至64歲有高血脂症的比例最高；民眾若有血脂異常問題應先區分為何種血脂過高，並針對其可能原因調整飲食，才能有效降低血脂肪，預防心血管疾病發生。