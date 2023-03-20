炎亞綸以自嘲、詼諧方式創作歌曲〈地質學家〉。（索尼音樂提供）

炎亞綸以自嘲、詼諧方式創作歌曲〈地質學家〉。（索尼音樂提供）

炎亞綸近年與「地震話題」關聯愈來愈密切，只要發生地震就能看到他在社群上即時發文，吸引大批粉絲前來朝聖，許多網友表示已經養成「地震第一時間就是看炎亞綸有沒有貼文」的習慣，相當有趣。他多年前曾分享「下雨引起地震說」，引起網友正反兩面熱烈討論，成為當時最具話題性的事件之一，他也因此被戲稱為「地質學家」、「炎P」，炎亞綸非但不以為意，還以自嘲、詼諧的方式將此寫成歌曲〈地質學家〉。

該曲以幽默趣味歌詞搭配輕快曲風，深受粉絲們喜愛，不斷敲碗歌曲和MV正式上架，炎亞綸則相當有自信地喊出：「你們敢喊我就敢拍（MV）！」在粉絲引頸期盼下，〈地質學家〉MV終於即將正式上架，炎亞綸在裡頭化身地質學教授，並結合QR Code以特別形式與4組TikTok達人共演，4段小影片都十分逗趣可愛。炎亞綸在宣傳歌曲之餘不忘撩粉絲：「地震確實很常在台灣發生，我會成為你們的炎柱，聽歌就會有保庇喔。」

事實上炎亞綸早在2年前就寫好了這首歌詞，當時他覺得應該以一種較幽默的角度看待自己的各種身份，因此從「地質學家」、「炎P」一直到曾飾演的角色「丁小雨」都被寫在歌詞中，其中他最喜歡的歌詞「我就是你的地質學家，科學期刊掛保證」，是在講述當時發生「地震說」事件後，原本他被不少網友抨擊，但之後卻真的在國外期刊有了類似的學術研究。整首歌以詼諧輕鬆地唱出炎亞綸內心的聲音，他說：「其實這首歌很生活、沒什麼壓力。」

MV中，地質學家「炎Ｐ」在進行學術研究時，發現了幾個令人驚訝的現象與真相，觀眾只要掃碼後即可發現每個QR Code連結都隱藏了另一部影片，而這些精彩片段是炎亞綸與雨群、木星人、守衛、愛跳舞的Diva＆花生米4組TikTok達人合作拍攝，4支影片風格不同，但都十分有趣，會讓人忍不住大笑，創造出一部打破跨次元壁的MV，炎亞綸表示這個全新嘗試是送給粉絲們的小驚喜，希望大家可以感受到這支MV的用心和創意。