工程師職位總給人工作穩定、收入優渥、未來發展性佳的印象，再加上近年來各大企業積極招募資訊人才，讓許多上班族決心跨領域轉職，透過培訓課程開啟自己的「科技人生」。然而有部分求職者擔心，若無相關工作經驗，不僅難以踏進企業大門，更害怕進入後跟不上工作步調。

為了解決跨域轉職者們的擔憂，永慶房屋的數位與資訊團隊，規劃完整的新人培訓「PropTech Workshop」。業務新人錄取後，有1至3個月的訓練期，透過實作練習，從中了解實際專案中的工作內容。資深的學長姐，也都會針對作業內容給予回饋和建議，讓夥伴們的專業能力成長更迅速！

永慶房產集團資訊企劃部協理呂學堯表示，即使是第一次踏入資訊科技領域的跨領域轉職者，完成教育訓練後，銜接到實際專案的過程中幾乎不會有陣痛期，而且能夠更好地融入團隊工作中，表現也更傑出！

完整新人訓練+團隊合作 新手工程師不怕找不到幫助

永慶房屋軟體工程師Jenny表示，過去他從事護理工作，高壓的工作環境讓他生活非常緊繃，因此起了轉職的念頭。看上資訊科技相關職位職缺眾多、工作穩定、未來發展性佳，於是報名坊間的培訓班，正式轉職成軟體工程師。

在選擇服務的公司時，Jenny看準永慶房屋有完整的教育訓練，而且永慶數位和資訊團隊將近200人，團隊規模非常龐大，若是在工作中遇到問題，也不怕找不到人請益。「公司的新人訓練真的對我幫助非常大！我可以從中練習，也不用擔心做錯會影響工作進度。學長姐的指導也讓我從中學到新語法、新技術、甚至是新觀念。教育訓練結束後，幾乎沒有跟不上工作的問題。」

用科技強化工作效率 永慶成功打造不加班的工作環境

Jenny也補充，除了在工作中不斷有學習和成就感之外，永慶房屋不加班的企業文化，使他得以取得工作和生活的平衡，讓他對工作非常滿意。

呂學堯表示，永慶運用很多科技，幫助資訊團隊同仁快速完成例行性工作，可以把時間投入到更重要的工作事項中，也讓員工擁有自己的生活。講求工作和生活平衡的職場環境，也因此吸引了很多想追求生活品質的資訊科技好手，主動加入永慶房屋。

為了打造更加人性化的房產科技，永慶持續向數位與資訊人才招手，釋出軟體開發、系統管理、數據分析、雲端工程、產品企劃、數位行銷等多項職缺，歡迎相關領域的專業人士，或是想要轉換跑道的跨域轉職者，加入永慶的行列。