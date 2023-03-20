蔡凡熙上台代替柯震東領獎，握拳、開心神情表露無遺。（禾豐九路提供）

柯震東（右二）首次當導演，細心指導蔡凡熙（右起）、朱軒洋、宋柏緯表演。（禾豐九路提供）

《本日公休》在大阪電影節獲最佳演員、觀眾票選獎，導演傅天余（左起）、導演媽媽阿蕊與女主角陸小芬拿獎合影。（威視提供）

柯震東首執導筒的電影《黑的教育》入選第18屆大阪亞洲電影節競賽單元，19日傳出捷報，柯震東獲頒「最具潛力創作者」獎，代表劇組赴日參展的蔡凡熙替他上台領獎，握拳的喜悅之情溢於言表。這也是柯震東首度以導演身分獲獎，得知消息後開心表示：「謝謝大阪亞洲電影節！感謝《黑的教育》帶我們到了台灣以外的地方！希望能一直前往更多地方！」

柯震東演而優則導，去年先以《黑的教育》入圍金馬獎最佳新導演，現又一舉拿下大阪亞洲電影節「最具潛力創作者」獎，評審認為《黑的教育》具有强烈的風格、明快精準的節奏，令人屏息的劇情發展超出預期，「儘管這是首次執導的處女作，但柯震東導演不僅鮮明地描繪了這樣黑暗主題，更帶出演員們的精彩表演，讓人不得不對他未來的表現充滿期待。」

柯震東因工作無法前往參加大阪亞洲電影節，由蔡凡熙代表上台拿獎，蔡凡熙一度緊張到語無倫次，他回憶當下忽然聽到台上喊「KAI KO」（柯震東英文名），一時沒反應過來，被經紀人提醒才趕快上台，笑說：「真的是驚訝又開心，完全腦袋空白，不知道自己在講什麼，終於明白得獎者不知所措的感受了！」

另一部台片《本日公休》也傳捷報，女主角陸小芬獲頒「最佳演員獎」，本片並勇奪由觀眾投票選出「觀眾票選獎」，飾演電影靈魂人物的陸小芬，暌違多年再度獲獎，一度熱淚哽咽：「二十年沒有白等，等了二十年才等這麼好的劇本，非常感謝傅天余導演，感謝觀眾朋友的喜歡與支持。」

觀眾票選獎則是由導演傅天余代表上台領獎，表示十分謝謝大阪的觀眾：「我太訝異太開心了！我們昨天去梅田逛街的時候，遇到一位日本小姐有來看《本日公休》，她說非常非常的感動。我覺得很開心剪頭髮跟電影一樣，可以讓陌生人之間建立起很溫暖、很深刻的連結，這是為什麼我們永遠需要電影。」

映後座談中更出現兩個驚喜，不僅女主角理髮阿姨角色原型阿蕊（傅天余的媽媽）本人現身，現場引起一陣驚呼後爆出如雷掌聲；飾演無緣女婿的傅孟柏的親弟弟也特別來到場支持。另人在國際影展的蔡凡熙跟陸小芬，晚上慶功宴時交換了IG，相約台北電影節再相見。