韓國人氣女團BLACKPINK週末赴高雄開演唱會，卻爆出黃牛票炒到1張40萬的天價，甚至出現票券詐騙事件，文化部上周公告《文化創意產業發展法》修正草案，規定販售黃牛票者應處5倍至30倍罰鍰。對此，民進黨立委賴瑞隆20日指出，樂見文化部正面回應，只是草案罰則過低，他主張將罰鍰提到至100倍，盼提升嚇阻力。

文化部17日公告《文創法》修正草案，要將藝文表演票券以超過票面金額10％對價販售或代購者，按票券張數，處每張票券價格5倍至30倍罰鍰；若以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦及其相關設備購買藝文表演票券，取得訂票或取票憑證，致損害購票公平性者，處1年以下有期徒刑，或科或併科新台幣100萬元以下罰金。

對此，賴瑞隆認為罰則還是過低，以這次BLACKPINK演唱會的黃牛票為例，票價落差高達40倍，若僅處以最高30倍罰鍰，嚇阻力恐怕有限。而賴瑞隆委員提案版本，即要求罰鍰提到至100倍，未來讓法官能有更大裁量權，同時盼對黃牛有更嚇阻力。

另針對電腦掃票部分，賴瑞隆表示，他肯定文化部修法方向，這已是過去多年來修正《文創法》的一大進展。但他也表示，因透過網路大量掃票的黃牛集團，往往高獲利，僅處以一年以下，遏阻力恐怕還是過低。

賴瑞隆強調，一般民眾即少會以科技手段進行大規模掃票，多是惡劣且有組織性的黃牛集團。因此他所提版本，則是將刑責提高至3年有期徒刑，期盼透過罰鍰、刑責的加強有效嚇阻黃牛市場，保障藝文展演產業蓬勃發展。他說，接下來也有更多藝文產演陸續開演，也期待《文創法》加速力求4月盡速完成三讀，落實保障消費者權益。