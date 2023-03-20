統一實2022年PET營收年成長10.6%，2023年大陸地區營運將不再受到疫情的影響下，統一實PET訂單可望恢復正常水準，而無錫及成都新增產線將貢獻全年度營運。法人預期，統一實PET部門2023年營收可望延續成長腳步，年增率也將逼近10%左右。

在馬口鐵方面，2022年統一實受惠中國大陸碳中政策強力執行、鋼價維持高檔，以及無錫NEW Bottle Can新產能貢獻2022年全年度營運，業績維持高檔。

2023年，全球通膨環境恐將影響馬口鐵終端需求，不過，統一實經過多年來的營運調整，提升產品競爭力策略情況下，法人預期，統一實馬口鐵2023年營收將微幅減少。

展望2023年，大陸地區已無疫情干擾，統一實PET訂單將恢復正常水準，但在馬口鐵業務方面，全球通膨將影響終端需求，兩者交互抵銷下，統一實2023年營運可望維持高檔水準。