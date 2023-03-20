香港男星陳冠希2017年與大陸名模秦舒培結婚，育有一女，女兒Alaia出生後就一直擔任好爸爸的角色。同時他也經營自己的服飾品牌，是位極具創意的時裝設計師，而這優良的基因也反映在女兒身上，日前他在IG上開直播開箱愛女的玩具屋，愛女更自豪地說：「都我設計的！」

陳冠希在2003年創立了自己的時裝品牌CLOT，強調為年輕人提供創新想法，協助樹立個人特色，新潮的品牌理念使其成為大陸第一潮牌，甚至成為全球街頭文化的重要一環，更與許多知名品牌聯名，可見他將副業經營得有聲有色。

19日陳冠希在IG上開直播分享愛女的洋娃娃玩具屋，並讓Alaia自己向粉絲介紹，她表示自己為了洋娃娃設計全新的兩層玩具屋，而且還特地幫洋娃娃盛裝打扮，十分看重這次的直播。說到玩具屋，Alaia很詳細的跟觀眾講解屋內的各個角落，包括衣櫃、臥室、浴室等，陳冠希看完之後問道：「全部都是妳設計的嗎？」Alaia則自豪地回答：「對啊，是我設計的。」

接著介紹到玩具屋的浴室時，Alaia驕傲地說：「我有上百件不同的衣服。」展現對時裝的喜愛，想必也遺傳了父母對時尚的基因，而陳冠希最後也鼓勵愛女要繼續設計更大的玩具屋，她則興奮回應：「我之後要設計整間屋子！」令人期待Alaia之後的成果。

此外，Alaia在直播中也加碼開箱了先前收到的「星際大戰」玩具，結果意外曝光了自己的玩具間，讓觀眾看到行李箱、衣服及散落一地的玩具，雖然玩具間的空間很大，但凌亂的場面也成為另類焦點。