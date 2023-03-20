每年3月至5月是校園徵才旺季，各大專院校紛紛舉辦徵才博覽會，幫助學生畢業後能快速與各產業接軌。由台北人力銀行舉辦的「青年實習啟航X就業博覽會」，3/18(六)於圓山花博爭艷館熱鬧展開，超過200家企業徵才、提供超過1萬個職缺，房仲第一品牌永慶房屋祭出5萬x12個月保障前進校園及就業博覽會吸引好人才。

永慶房屋今年推出「鴻兔大展512限時專案」，且強調「不綁約、不扣薪、不爆肝，不需業務經驗」，吸引大批求職者詢問，為幫助求職者更加了解工作內容，永慶房屋提供職位諮詢、設計翻翻樂、快問快答互動遊戲，並贈送精美小禮物。

好工作一次到位！永慶房屋首年收入保障60萬

據人力銀行調查，高達九成四的應屆畢業生或今年退伍的新鮮人選擇「先就業」，找工作打算「先求有再求好」比例更是創十年新高，同時也希望進入職場後最快花8.2年達到百萬年薪！顯示求職者找工作的積極度雖高，但對於薪資「錢途」卻持悲觀態度。

永慶房屋強調「用人先投資再訓練」，提供保障收入讓新人在學習期無經濟壓力，能專心打好基礎。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋人資部資深經理陳繼先分享，求職者的心聲永慶都有聽到，年底前錄取報到的經紀人，提供前12個月每月5萬元、共60萬元的收入保障，首年收入保障直接超越台灣年薪中位數的50.6萬！永慶房屋強調「用人先投資再訓練」，提供保障收入讓新人在學習期無經濟壓力，專心打好基礎，經過一年扎實的訓練，第二年便能迅速發揮實力。

據永慶房屋內部調查顯示，年資1年以上的經紀人，平均月收入直逼9萬，百萬年薪不是夢，絕對可以樂觀看待在永慶的「錢途」！此外，不只「錢途似錦」，前途也絕對順暢，永慶房屋有高達25%的店長是八年級生，有企圖心的年輕人，在永慶不乏升遷機會與管道。陳繼先補充：找工作不必先求有再求好，來永慶，好工作一次到位！

新人有專屬師父罩！八年級生李政陽加入永慶房屋解鎖百萬年薪

永慶房屋為新鮮人敞開求職大門，提供業界首創「5萬X12個月」新人保障。觀光系畢業的永慶房屋經紀人李政陽，對於畢業後的工作期待高收入、高成就感，且能不斷成長、學習新知，每分付出的努力都能有價值，因此將房仲經紀人作為第一選擇！雖然零業務經驗，但在永慶房屋師徒制的帶領下，從做中學快速累積經驗，「只要在新人期打下好的基礎，當業務也可以很穩定！」入行3年，李政陽已從房仲菜鳥晉升至業務副理，解鎖百萬年薪目標。在永慶有完整透明的「月月晉升」制度，經紀人只要表現達到標準就能升遷，不受年齡及年資限制，李政陽曾在1年內晉升11級，收入表現也更上層樓。

永慶房屋經紀人李政陽加入永慶第二年就達到百萬年薪。(圖/永慶房屋提供)

李政陽分享，在永慶團隊合作的工作環境下，成交不用單靠自己獨立奮鬥。且經紀人工作收穫的不只有高薪與房地產專業，更重要的是實現自己在工作上的價值，每分付出的努力都能是成功的基石，每次助客戶圓滿成家，更是一種人生的成就與滿足！接下來自己要朝著28歲前買房的目標邁進。

永慶房屋5萬x12個月保障，更強調「不綁約、不扣薪、不爆肝，且不需房產經驗」，就算是零經驗社會新鮮人，只要錄取報到就能領，經紀人除業績獎金外，還有額外的獎勵可以爭取，包括幸福成家基金與海外旅遊獎勵，真的超「薪」福。

而求職者最在乎的工作面向疑問，永慶房屋「一對一師徒制」和「360小時專業訓練」，幫助經紀人累積產業知識和實作經驗一次到位！在專屬師父的帶領與強調團隊合作的工作模式下，幫助房仲新人變達人。更有制定完整透明的「月月晉升」升遷制度，經紀人只要表現達到標準，每個月都能升遷為自己加薪！歡迎有熱忱、想賺取高薪的求職者加入。