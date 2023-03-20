新竹縣動物收容所領養犬貓特約優惠店家有12家，有寵物美容、寵物住宿等各項優惠。（羅浚濱攝）

新竹縣飼養寵物的家庭不斷增加，特定寵物業店家數更成長2倍，竹縣動物保護防疫所為把關寵物業環境品質，舉辦特定寵物業者評鑑，在69家中有10家獲優等，提供毛小孩爸媽寄養住宿參考。

動保所長彭正宇指出，特定寵物業是指犬貓繁殖買賣或寄養業，這次評鑑著重店家對動物保護法令宣導、落實動物福利及犬貓飼養環境等項目，藉此為犬貓健康把關，也讓業者提升競爭力，一起攜手愛護毛孩子。

評鑑依據特定寵物業管理辦法，邀集動保團體、專家學者及社會公正人士共同參與評鑑作業，配合動物保護宣導活動與加入新竹縣動物收容所領養犬貓特約優惠的店家，均列入評鑑加分項目。

獲得優等的10家店家為，躲貓貓寵物生活館、來地喵喵文旅創意有限公司、飛萊商行、派德歐寵物企業、躲貓貓綠沐別館、微微一笑狗狗旅館、銀月英國短毛貓貓舍、宇喬寵物用品公司、鑼西亞喵窩英短專賣店、夏荷貓狗咖啡。

彭正宇表示，評鑑可讓民眾了解特定寵物業者不僅照護犬貓，也努力維護動物福利，是值得業者共同學習的典範，希望所有業者和民眾共同為新竹縣朝向動物友善城市前進。

另外，新竹縣動物收容所領養犬貓特約優惠店家有12家，分為悠貓喵嗚貓咪旅館、遇見毛孩生活館、熊寶貝寵物美容、微微一校狗狗旅館、派德歐寵物企業寵物SPA生活館、毛毛俱樂部寵物美容工作室、貴族寵物店、躲貓貓綠沐別館、躲貓貓寵物生活館、你好寵物沙龍店、好事配寵物店、翻肚肚寵物游泳旅館。

彭正宇表示，特約優惠店家提供收容所認養者享有新竹縣犬貓認養優惠，只要出示收容所認養證明卡，可享受寵物美容、寵物住宿等各項優惠，歡迎民眾一同來認養可愛的毛孩們，給牠們溫暖的家。