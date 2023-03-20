新竹市大坪頂永生園自3月4日至20日已累計逾8萬人前往掃墓，市府為紓解車潮，3月11日至4月5日假日期間提供2條免費接駁路線服務，往返台鐵三姓橋火車站及三姓橋路，2周以來已服務近3500人次，現場配合警察局交通疏導，經觀察後確實能有效緩解車潮。

市警局表示，往年清明節4月1日至5日為掃墓人潮高峰，去年大坪頂永生園施工，車位僅120席，當時在上午7時許，車流就回堵到元培街與中華路口，三姓橋路排隊搭乘接駁車人潮近100公尺。

今年大坪頂永生園已完工，加設至320格汽車、600格機車位，經觀察近2周，車位滿場實施交通疏導，搭配接駁車疏運，一切順暢，也鼓勵民眾利用清明連假前1周前往掃墓，避開尖峰。

民眾廖先生表示，感謝市府今年提供台鐵三姓橋火車站直達大坪頂接駁車，往年只能從台鐵三姓橋火車站步行約15分鐘到三姓橋路才有接駁車可搭，對於年紀大或行動不便的民眾手提重物加上步行，有諸多不便，希望台鐵三姓橋火車站接駁車之後可以持續持供服務。

交通處長倪茂榮指出，經觀察3月11、12、18及19日掃墓車潮自7時開始湧現，8至9時大坪頂停車位320席汽車位滿場並實施交通管制，現場員警引導民眾將車輛停至三姓橋路路邊轉搭接駁車，4天共運行408趟次，三姓橋路載運約3180人次、台鐵三姓橋車站載運約300人次。

其中，18、19日搭乘接駁車人次較前1周增加90％，預估清明連假是最高峰，建議民眾提早掃墓避開清明連假；此外，3月25日、26日市府已備妥接駁車輛，因應掃墓人潮。

交通處表示，市府於3月11日及4月5日共計11天假日提供免費接駁車，開車前往掃墓民眾可將車輛停放在三姓橋路兩側，轉搭免費接駁車，上山首班車上午7時發車，末班車下午1時發車，車程約5至10分鐘。

另大坪頂首班車上午7時30分發車、末班車下午2時發車，每15分鐘1班車，遇滿車時則隨即發車。此外，市府為方便無汽、機車交通工具前往掃墓的民眾，貼心增加台鐵三姓橋火車站接駁路線，直達大坪頂。