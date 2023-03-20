美國矽谷銀行(Silicon Valley Bank，SVB)爆發擠兌潮後閃電倒閉，其他中小銀行也連帶受拖累，美國政府隨即出手，提供存戶存款全額擔保，讓風波暫告段落，但摩根士丹利策略師Edward Stanley則警告，美國新創公司年底前恐出現倒閉潮。

根據MarketWatch報導，美國矽谷銀行和Signature Bank接連倒閉，儘管美國財政部撥出250億美元資金，承諾提供每位客戶最多25萬美元存款擔保，但新創公司遭遇現金流的問題，恐有許多新創公司在年底前倒閉。

Edward Stanley計算，美國估值超過10億美元的新創公司，2023年資金需求約3000億美元，估值低於10億美元的新創公司，也需要2500億美元的資金才能「維持現狀」。

Edward Stanley進一步表示，新創公司將面臨資金難關，隨著銀行借貸成本上升，恐怕越來越難找到利率低於10%的資金，因此他預測大批新創公司可能會在2023年下半年倒閉。此外，這類公司為了募集所需的營運資金，也可能被迫透過次級市場「降價求售」。