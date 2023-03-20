從紐約帶著新書回來，如果不提、都忘了我還是這本《樂來越愛電影配樂》的催生媒婆，當年是我介紹同學葛雅茜幫她規劃出版。

一襲窄版鑲珍珠的黑色連身小禮服現身，彷彿單飛的人氣潮團Blackpink成員。

聽她訴說這些年的近況，時不時令我回想起911之前自己待過的紐約，那座城市太有活力了，年輕人像海綿一樣學習和成長，對成名充滿好奇、對成功極度渴望，對未來充滿信心。

晚上十點之後，每條街道都是熱鬧的、充滿人氣的，每個角落都有小生意在萌芽。

如果我沒記錯，最早見到她是15年我從希臘愛琴海回來。

那天下午茶在餐廳門口告別的時候，一回頭看到一個女孩在夕陽裡閃閃發光，陽光穿過她年輕的脖頸，我甚至看得清臉頰上細微的絨毛。

看她彈奏鋼琴又是另一番享受。

除了聽覺，甚至刺激到你的味覺，嬌小的身軀、修長白晳的指節，某一瞬間你會產生米其林大廚雙手剁餡的幻覺。

都想哪天如果我鋼琴要能持續苦練一年，搞不好先考到丙級廚師證照。

電影配樂很像在劇情轉折時，給你的心情注射疫苗，電影和疫苗的關係，是在你看電影的時候，好像給你打了一劑關於人生苦痛、煎熬的疫苗。

其實它不能免疫，但是可以預防重症，生活撲面而來的有鮮花、有大雨，有春風、也有颱風。

如果是你不樂見的，至少當它迎面而來，你有一點點預期，不至於過於狼狽。

原本以為當年的交誼，只是短暫的相逢，如同清晨薄霧籠罩的大海兩船相向，在顛簸的海浪上，或如海上的鋼琴師和賓客之間迎風清談，而後船身輕輕劃動，我們目光安然，頭也不回，去各自的方向。

但後面的事情，誰又知道呢？

作者為文學奬得主

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