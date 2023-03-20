iKON台北場演唱會主視覺。（寬宏藝術提供）

韓國人氣男團iKON暌違5年再度來台開唱，20日公告世界巡演「2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF」資訊，首次進軍台北小巨蛋，台灣更成為海外場的第一站！成員們為了傳達一路以來對歌迷的感謝，對於這次的巡演投入相當大的心力，也紛紛表示上次來台灣的印象很好，大家都很熱情，已經迫不及待要再見到歌迷朋友們。

由金振煥、宋尹亨、BOBBY、金東赫、具俊會和鄭粲右6人組成的iKON，於2015年正式出道，之後接連發表〈取向狙擊〉、〈LOVE SCENARIO〉、〈KILLING ME〉、〈RHTHM TA〉、〈BUT YOU〉等大熱歌曲，其中〈LOVE SCENARIO〉的入耳旋律更廣受K-POP粉絲喜愛，同時於YouTube上點擊率累積超過6億次，另成員們也往創作、戲劇等不同領域進軍，皆拿到了傲人的成績。

iKON在2022年以迷你四輯《FLASHBACK》回歸樂壇，也在韓國與日本展開時隔3年多的巡迴演唱會，行程相當忙碌。今年初與143娛樂公司簽訂專屬合約，並預計於4月回歸，讓歌迷相當期待能在演唱會上聽見新作品。iKON台北場演唱會將在5月21日於台北小巨蛋舉行，開賣時間是3月24日中午12點，購票請洽寬宏售票。