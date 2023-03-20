新竹市長高虹安去年九合一選舉期間，曾被資策會認定引用報告逾8成，沒做到引用出處，而提告違反著作權，相關案件將於明（21）日開庭，新聞經轉發至社群平台PTT後，引發鄉民熱議，有人更直呼，高虹安自己的實驗成果做成論文還被告侵權，大概是全世界少有的政治笑話。

資策會提告主張，高虹安的博碩士論文，資策會做過兩次比對，包含文字、圖片、表格、公式都複製2017年的2篇期刊論文，發現其中1篇被重製約8成、另1篇重製約3成，而學術著作最重要是明示出處，這點高的論文沒做到，違反學術倫理。高虹安今則重申，沒有侵權問題，希望選舉時的紛擾仇恨對立在選完後要回到正常，後續會全力配合司法。

此話題引起鄉民們的熱烈回應，「自己的實驗成果做成論文還被告侵權，這大概是全世界少有的政治笑話了」、「繼續打啊！反正新竹公園這麼多，隨便挖一個就讓林智堅抖一次」、「高虹安最近一直在查新竹工程，民進黨怕了所以要開新戰場」、「噁心綠共」。

另外，北檢明日開庭時，將先傳喚資策會代表人到庭闡明自訴範圍及事實，再決定是否需要及何時傳喚高虹安出庭應訊。