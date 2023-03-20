尤其是美國區域銀行危機在美國政府果斷行動下初步化解，但美國通膨數據仍是遠高於FED目標2%，對FED停止升息、甚至降息的期待降低，致使美股盤前期指由大漲到走跌，加上台股自農曆年前開始驚驚漲至今，許多中小型股漲幅逾倍，居高思危、逢反彈減碼的賣壓再度出籠，雖然中小型股有資通(2471)、樂事綠能(1529)、旺玖(6233)、神盾(6462)、凌群(2453)、弘塑(3131)、智聯服務(6751)、虎門科技(6791)、叡揚(6752)、十銓(4967)、嘉澤(3533)、倍力資訊(6874)、蒙恬(5211)及系微(6231)亮燈漲停作收，但在台積電(2330)等權值股走弱下，台股指數開高收低，成交量也因市場不願意追價大幅萎縮至1900億元以下，終場加權股價指數約15419.97點，下跌32.99點，成交量約為1896.98億元；OTC指數為207.66點，上漲1.21點，成交量約596.63億元。

今天上市各類股以資訊服務類股表現最佳，上漲1.7%，其次是觀光類股及機電類股，分別上漲1.62%及1.6%，表現較差者為電線電纜類股、塑膠類股及半導體類股，其中電線電纜類股下跌1.15%，塑膠類股下跌0.79%，半導體類股下跌0.7%；上櫃部分，表現最佳為資訊服務類股、上漲4.38%，表現最差為紡織類股、下跌0.67%。

就技術面來看，雖然今天台股延續上周五漲勢以紅盤開出，但居高思危、逢反彈減碼賣壓出籠，今天台股開高收低，終場下跌32.99點，以15419.97點作收，近期加權指數回探年線後，反彈站上5日均線，預期本周日KD指標低檔可望翻紅下，將向上挑戰10日線及月線，惟往上賣壓不輕，且周指標修正下，指數將於月線至1月31日低點(年線附近約15091點)間震盪，預估本周指數區間15300點至15600點。

復華傳家二號基金經理人郭家宏表示，矽谷銀行倒閉事件餘波與瑞士信貸流動性問題引發市場對歐美金融業的擔憂、股市震盪加劇，但在聯準會與瑞士央行相繼出手穩定市場情緒後，台股上周五止跌反彈，周一買盤仍相對謹慎，預期台股短線仍受美歐銀行消息干擾並觀望下周美國聯準會貨幣政策決議，將會以產業或個股表現為主，但展望後市，資金仍在IP、觀光、半導體、食品等族群輪動，後續隨供應鏈庫存調節近尾聲、下半年景氣回升的推動、且美國貨幣政策漸趨鴿派下，樂觀看待台股中長期走勢。

元富投顧總經理鄭文賢表示，目前通膨隱憂持續，國際股市震盪，NASDAQ和費城半導體指數突破短天期均線，成最重要多空關鍵，目前多方表態。最近FED的發言，推估貨幣政策仍忽鷹忽鴿，不利熱錢流向，台股15067.60日線和年線，成多空重要關卡，目前站上中，原則上輪動操作，留意強勢股拉回買點，現階段選股，優先選擇下半年展望佳電子股或題材股，操作觀念「留意強股拉回買點；或價差應多頭排列股」可酌量操作，包括茂迪(6244)、祥碩(5269)、世芯-KY(3661)和系微最具指標。另外儲能和軍工股部分，包括連宇、中興電、盛達(3027)、雷虎等，盤中波動大，適合價差應對。再者，盤面上還有零星點火股，包括惠特、一詮(6706)、創惟、聯華、采鈺(6789)、雷虎等，線型上均屬多方排列，可留意來回操作點位。

近期全球股市隨美股起舞，國際股市紛紛出現轉強姿態，包括美股和歐股都一樣，未來台股箱型低檔跌深彈機會大。台股最重要的護國神山，台積電近期持續反彈，也讓指數再走高，未來量能變化，將是本波觀察重點。美債和美元中期走勢，將是多空最大變數。