國內新冠疫情趨緩，但中央流行疫情指揮中心去年9月購買1萬劑預防用單株抗體（Evusheld），目前尚有7000多劑未使用，專家呼籲放寬適用對象，否則將面臨過期報銷。指揮中心表示，單株抗體將在11月底屆效，將安排專家會議討論放寬適應症，並檢視各項新興變異株是否適用。

本報今天獨家報導，指揮中心去年9月購買預防型單株抗體共1萬劑，半年來僅使用掉4分之1，如以一般生物製劑保存期限1至2年估算，最快年底就會面臨屆效；每劑要價約10萬元，等於7.5億元將打水漂。

衛福部長薛瑞元今天上午回應，將召開專家會議討論放寬單株抗體適應症，但若最後仍屆期，也只能報廢處理。指揮中心發言人羅一鈞下午說明，目前正在安排專家會議時間，針對外界提到可能放寬適應症的方向，都會提到會議中討論。

羅一鈞指出，目前國內Evusheld適用條件是比照美國國家衛生研究院，在國際上相對寬鬆；另外，將針對單株抗體適用的變異株，重新進行檢視，例如BQ.1、XBB等新興變異株，單株抗體的療效和預防效果已經明顯打折扣，專家會議上將針對相關文獻一併討論。

指揮中心統計，目前國內Evusheld單株抗體尚有7333劑，效期至今年11月30日止。羅一鈞說明，每人份為2劑，相當於目前尚有3600多人份可供使用。