迎來上半年最大檔母親節促銷，遠百（2903）母親節前哨站「美麗購物節」預計24日開跑；全台12店同步登場，化妝品、內睡衣單筆3,000元送300元、單筆滿1萬元再加送200元，最高回饋率達16％。
歷經1-2月營收大噴發之後，淡淡三月天人潮與業績相對趨緩，遠百趁勢推出美麗購物節，加碼優惠化妝品、內睡衣單筆3,000元送300元、單筆滿1萬元再加送200元，服飾單筆4,000元送200元、遠百APP會員再加送100元，保健器材單筆5,000元送600元，大家電單筆1萬元送1,000元等。
此外，首20日，遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、高雄大遠百國際精名品刷12大銀行信用卡滿1萬元分6期送800元，其中信義A13更獨家推出，持任一信用卡單筆刷滿5,000元加送100元，最高回饋16％。
信用卡則祭出15大銀行化妝品（含沐浴精油）單筆刷1萬元且分6期送350元，11大指定銀行全館當日刷滿5,000元送100元、滿15,000元送300元，11大指定銀行數位3C（含APPLE）、MUJI單筆刷1萬元且分6期送500元。
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