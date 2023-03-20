馬英九訪中綠營跳腳？已被蔡英文多限制2年了 柯文哲打臉民進黨： 馬赴大陸合法

前總統馬英九將於3月27日至4月7日前往大陸祭祖，行程中還有前往南京中山陵謁陵，及率領30名青年學生與大陸多地大學生展開交流，民進黨不免仍有酸言酸語批評。對此，民眾黨主席柯文哲今（20）日直言，馬英九此舉是人理之常，平常心看待就好了。

柯文哲在臉書提到，前總統馬英九即將赴中國大陸祭祖，結果消息一出，許多綠營人士跳腳，擔心馬英九前總統赴陸會傷害台灣利益。柯表示，「台灣必須法制化，才能成為一個正常國家。」

對於馬英九，柯文哲認為，其在2016年5月20日卸任，根據《國家機密保護法》，國家元首卸任後依法管制出國三年。總統蔡英文2019年再度將出境管制再延長兩年，既然目前依法已經超過管制年限，只要經過合法程序，就應該尊重法制。

柯文哲強調，各界對於卸任元首出訪大陸有所疑慮，就應該重新修法，因爲我們應該遵守法律規範，「相信制度，而不是相信個人」。柯還說，前行政院長謝長廷也在卸任閣揆之後，2012年前往大陸進行五天訪問，到福建漳州東山島謝氏宗祠祭祖，當時媒體一陣吹捧，說謝訪中是「飲水思源」「慎終追遠」，如今輪到馬英九要去，就變成賣台統戰？其實，依法行政就可以，不需扣帽子抹紅。