新東陽主打茶茶小王子「宇治抹茶蛋捲」，售價250元，特價210元。（摘自新東陽臉書）

ABC Cooking Studio現提供民眾動手做抹茶甜品「春日莓果珠寶盒」，單人體驗880元。（ABC Cooking Studio提供）

抹茶季到來讓醇厚茶香甜品相繼出列，據外部市調，有7成愛好者看重品嘗抹茶不怕失眠特色，破5成人則欣賞抹茶甜點外型好打卡；此外，樂天市場調查，抹茶關鍵字搜尋量每年約增長2成，相關食品訂單量每年也以約15％至20％成長，人氣不容小覷。連鎖品牌玩創意將抹茶融入甜甜圈、蛋捲等，還有買9送3、抽iPhone等好康，有望帶動至少1成買氣。

Mister Donut 21日起開賣9款抹茶甜甜圈，其中「一〇八抹茶茶廊抹茶蕨餅巧貝」堪稱豪華甜甜圈版的大判燒，以蓬鬆巧貝剖半作餅皮，夾層擠上抹茶卡士達，餡料中心再放一整顆帶濃郁豆香的蕨餅，最後上層巧貝裹滿抹茶可可沾醬，21日至26日買指定商品享買9送3。

肉品專家新東陽同樣搶占抹茶市場，聯名茶茶小王子在「春遊Chill嗨嗨」檔期力推「宇治抹茶蛋捲」，號稱蛋香茶香雙響宴，一咬下除了能感受酥脆，抹茶特有甘甜也會隨之與味蕾纏綿；另加入品牌Line好友送100元購物金，31日前只要消費就有機會抽iPhone14等。

手作體驗品牌ABC Cooking Studio也開放民眾自製抹茶糕點「春日莓果珠寶盒」，鬆軟濕潤的抹茶戚風蛋糕搭酸甜紅寶石莓果慕斯，堆疊出小巧浪漫造型，相當適合情侶協力體驗。