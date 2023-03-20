馬英九基金會執行長蕭旭岑19日晚間證實，前總統馬英九預定本月27日至4月7日前往大陸湖南湘潭祭祖、南京中山陵謁陵；對此新北市議員王威元表示，馬前總統以首位卸任總統之姿前往大陸祭祖，有很高的政治意義。廖先翔也表示，期盼未來兩岸的交流可以常態化。

王威元表示，兩岸始終是要交流，要有互信的基礎，而且以馬英九前總統的高度跟身分，也是首位卸任總統前往大陸祭祖、進行兩岸的交流，有很高的政治意義。

他說，雖然馬前總統此行是要去對岸祭祖，而非展開政治對話，但只要兩岸和平，大家促進交流，這就是最好的成果。

廖先翔認為，正常的交流對於兩岸發展都是有幫助的，民進黨沒有必要因為涉及到對岸，就要將促進兩岸和諧的契機扣上賣台大帽子。

他說，不過兩岸的關係不急於一時，應先建立一個平時互動良好的關係，而不是期待一、兩次的會面或其他互動就能帶來成果，希望未來兩岸的交流可以常態化，這樣兩岸關係也能好轉。