科學家在美國外海觀測到，一大片赤褐色海藻正朝著佛羅里達州移動，範圍超過8千公里，幾乎等於美國本土寬度（約4500公里）的兩倍，恐怕將對附近海域造成嚴重生態威脅。

A monster bloom of sargassum seaweed is on a collision course with some beaches in southern Florida, with masses so big they're visible by satellite — and the problem could last several months. @SamBrockNBC reports. pic.twitter.com/iDZoGiPy4t — TODAY (@TODAYshow) March 16, 2023

綜合NPR、《紐約郵報》和美國CNN有線電視網報導，馬尾藻（sargassum）是一種常見於海中的漂浮海草，為許多海洋生物提供了食物來源，也是赤蠵龜、鬼頭刀、琥珀魚等動物的家。雖然對海洋有益，數量龐大的馬尾藻卻會吸光水中的氧氣，造成珊瑚和魚群窒息死亡。

而馬尾藻被海潮沖上岸後，2天內就會開始腐爛，發出的惡臭氣體硫化氫（hydrogen sulfide）含有毒性，海藻本身也含有砷（arsenic）等重金屬。根據路透報導，法屬瓜地洛普島（Guadeloupe）和馬提尼克島（Martinique）曾在2018年爆發大規模「急性馬尾藻中毒」，受害者超過1萬1千人。

馬尾藻在海邊堆積如山，嚴重影響生態和觀光。圖為2022年墨西哥坎昆市海灘。（圖／路透）

從2011年開始，科學家注意到大西洋的馬尾藻數量大爆發，而今年更勝以往，簡直到了可以用「災難」來形容的地步。過去海藻要到5月才會出現在佛州，此刻卻已經在南方島嶼基韋斯特（Key West）現蹤。佛州大西洋大學（Florida Atlantic University）研究教授勒朋特（Brian Lapointe）指出，這完全是人類的行為所導致。

「剛果河、亞馬遜河、奧里諾科河、密西西比河——地球上最大的河流受到森林砍伐、肥料使用增加和生物質燃燒等因素的影響，河流裡的氮濃度變高了，河水變得更營養，讓藻類可以蓬勃生長，」勒朋特表示。

聯合國去年的研究則指出，氣候變遷導致海水溫度上升，也是導致藻類暴增的原因之一。科學家研判，馬尾藻的數量恐怕將會逐年增加，需要政府和民間投入更多努力才能化解危機。