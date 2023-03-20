現年33歲的南韓知名女星Jessica（鄭秀妍），自2014年退出女團少女時代後便成為SOLO女歌手，同年還創立服飾品牌並發行小說，身兼小說作家、設計師、老闆娘等多重身份，近幾年更積極朝向大陸發展，靠著選秀綜藝《乘風破浪的姐姐》使人氣再度飆漲。而對於藝人來說頭髮必須配合造型經常染燙或是噴膠，但Jessica卻能將秀髮維持得柔順又健康，讓不少女孩羨慕不已，先前她便在社群媒體上大方分享自己保養秀髮的5個小技巧，讓大家與她一樣擁有好髮質。

1. 不要用過熱的水洗頭髮

Jessica先前在社群媒體上就曾說過自己在洗頭、洗澡時，很注重水溫，若是用太燙的水洗頭，很容易傷害到頭皮髮絲，造成頭皮乾癢。

2. 頭髮一定要吹乾、冷暖風交替使用

有很多留長髮的女生洗完頭髮後並不會吹乾頭髮反而讓頭髮自然乾，也可能累了就倒下去睡，但Jessica就曾提醒粉絲們睡前一定要睡乾頭髮，除了濕髮對身體不好外，也會使頭髮容易毛躁。另外她在吹頭髮時也不會一直用熱風吹頭髮，因為溫度過高也會傷害髮絲，因此她會搭配冷風交替著吹，直到髮絲全乾。

3. 經常梳頭

Jessica的身邊好友都知道，她因為平常就很喜歡梳頭，因此包包裡總是隨身攜帶著小梳子，床頭旁也會放一支大把梳子，讓她隨時能夠梳頭，而這樣不僅能讓頭髮保持滑順，對她來說梳頭也能達到一種放鬆的效果。

4. 睡覺時頭髮往後撥

跟Jessica一樣留著長髮的朋友，她建議睡覺時一定要將頭髮往後撥或是往後梳，再躺在枕頭上，避免自己在睡覺時拉扯或摩擦到頭髮，造成髮絲損傷。

5. 定期修剪馬尾

長頭髮的人都知道，長髮尾端可能會因吸收不到頭皮養分加上風吹日曬而出現分岔的問題，而Jessica也同樣有這種困擾，因此她也會定期修剪髮尾，讓頭髮保持柔順，也能維持髮絲的健康。