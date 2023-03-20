參加喜宴包多少禮金是一門學問，一名女網友表示，先生的大學好友下月將在五星級飯店辦喜宴，她們一家2大1小都會參加，她苦惱包3600元會太失禮，將其PO上網，沒想到多數網友都建議她讓先生獨自參加包3600元就好，否則會被新人記一輩子。

原PO近日於PTT女人版指出，下個月要參加先生大學好友的婚禮，宴客地點是新竹的五星級飯店，她和先生及2歲大的孩子都會出席，苦惱禮金要包多少才不失禮，她上網查飯店最便宜一桌為1萬3000元。

原PO表示，想包3600元，又擔心新人會賠錢，另一方面又覺得小孩根本吃不多，但3600元再上去就是6000元了，新人雖然和先生交情不錯，還不到包6000元的程度。

原PO說，先生的這位好友當初在她們結婚當天，臨時被公司通知要加班，缺席他們的婚禮，禮到人不到包2000元，她好奇問網友依照上述考量會包多少紅包？

貼文曝光，網友認為3人包3600元太少了，「喜宴桌看的是人頭數，而不是小孩食量」、「2大1小包3600元，可能會被解讀成亂炸帖或交情不好，會被記一輩子」、「妳說怕失禮在意面子，但2大1小包3600元這數字很令人錯亂」、「3個人佔位子不管是不是飯店，只願意3600元本來就很令人傻眼」、「3人包3600元根本來亂的」。

也有人建議她讓先生一個人參加，包3600元比較不失禮，「先生一個人去包3600元」、「3600元老公去」、「老公自己去包3600元＋1」、「老公一人去3600元，帶孩子佔3位就是6000元」。