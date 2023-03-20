「最潮流母子檔巨星」周湯豪和比莉姐再次合體，為麥當勞代言最新推出的「1＋1星級點」，兩人真實又暖心的互動讓現場笑聲不斷；以大膽的時尚和音樂風格成為新一代潮流icon的周湯豪表示，麥當勞是他生活中不可或缺的一部分，能夠受邀代言就像夢想成真；被稱為「豹紋歌后」的全民偶像比莉姐更加碼透露，周湯豪小時候曾在麥當勞包場辦生日Party，當時的模樣還歷歷在目：「你小時候真的好開心喔！」溫馨歡樂的童年回憶，也讓此次母子二人的合體代言更具意義。

周湯豪與比莉姊受邀為麥當勞代言，更為新推出的「1＋1星級點」一口氣拍攝三支廣告，大玩角色扮演；周湯豪除了飾演超級巨星，還變身時尚造型師，甚至化身地表最潮跑車駕駛，比莉姐則是以「彩蛋」之姿現身，母子互動是廣告裡的一大亮點。兩人收工時直呼：「廣告拍攝花了兩天，但完全不像是在工作，因為太好玩了！」周湯豪和比莉姐兩人還在拍片現場翻玩「星級」諧音，一個說是明星商品「星級點」，一個說是很省錢的「省錢（台語）點」；廣告中高冷帥氣的周湯豪，在比莉姐面前卻彷彿瞬間變回調皮的青少年，你一言我一語的拌嘴模樣，也看出兩人的深厚感情。

周湯豪和比莉姐超Real又暖心的互動，總讓粉絲看著看著就不自覺露出姨母笑。拍攝麥當勞「1＋1星級點」廣告的現場，兩人互動就像同齡朋友，個性活潑奔放的比莉姐，還在拍攝空擋拉著周湯豪，一起隨著音樂即興熱舞，讓為期兩天的拍攝，就像開派對一樣充滿歡笑；而兩人的真實互動也被導演從旁捕捉，並分別收錄至三支廣告的片尾。周湯豪和比莉姊對廣告最後呈現出來的效果非常滿意，認為不只時尚感十足，表情動作也自然，並感謝麥當勞給他們一邊玩耍、一邊代言的機會。

當被問到喜歡哪些麥當勞餐點？周湯豪表示，經典的「麥克鷄塊」和「可樂」是他最喜歡的搭配，且無論是跟朋友聚會、寫歌寫到半夜等，生活中總是不時出現想吃麥當勞的時刻；而即將於6月在高雄舉辦個人演唱會的他，並透露當覺得壓力太大或需要美食療癒時，麥當勞是不可或缺的紓壓選擇。比莉姐則大讚「1＋1星級點」，夠「星級」也「省錢（台語）」，則分享她最愛的搭配是「麥脆鷄腿＋黑咖啡」。

麥當勞即日起推出全新「1＋1星級點」，網羅五大明星商品，包括麥克雙牛堡、麥脆鷄腿、六塊麥克鷄塊、黃金地瓜條以及OREO冰炫風等廣受喜愛的人氣夯品，搭配指定飲料只需89元，