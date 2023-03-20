陳勢安昨舉辦專場演唱會。（天作製合、有勢有錢、索尼音樂提供）

陳勢安昨舉辦專場演唱會。（天作製合、有勢有錢、索尼音樂提供）

陳勢安昨舉辦專場演唱會。（天作製合、有勢有錢、索尼音樂提供）

陳勢安昨（19日）舉辦「連輸入法都記得你 STILL REMEMBERS」演唱會，不僅連飆近30首歌並帶來 Full Band，且全場準備6套造型，不吝嗇展現這陣子自律健身的成果；陳勢安昨率舞群唱跳開場令人驚豔，一路從新歌唱到經典，中場迎來嘉賓梁心頤（LARA）合唱〈再也沒有你〉，尾聲他一連送上多首「老鷹四少」時期作品，包括〈天后〉、〈勢在必行〉等，全場歌迷合唱氣氛溫馨，讓陳勢安感動不已。

暌違近5年未舉辦個人專場的陳勢安，昨演唱會笑稱自己是「細節控」，從演唱會節目、歌單及舞台的設計皆親力親為，且編曲幾乎全部重新設計，歌單設計也別具巧思。不僅如此，陳勢安還突破自我小秀舞技，至少10年沒跳舞的他，要唱歌、要換裝又要記台上定位，讓他一度陷入焦慮。早在開唱前半年就開始找舞蹈老師上一對一魔鬼訓練課程，上完課還租場地一個人練習，他笑說：「反而是老師對我很有信心，但其實我還是有點緊張。」

陳勢安昨以〈翻轉世界〉揭開序幕，他穿著露出腰間肌的黑色套裝，與舞者在台上一字排開，別具氣勢的開場讓人印象深刻，唱完〈當面說〉後現場忽然一片黑，當燈光再次亮起，陳勢安再次登場演唱〈雨愛〉，不過超短版的黑色西裝已消失，僅穿著銀鍊背心現身，銀鍊一晃動就展現出他自律健身的成果，結實的胸肌、臂肌、六塊腹肌加人魚線，外加一轉身秀出漂亮的背肌，性感指數破表，電得台下粉絲瘋狂尖叫，陳勢安忍不住說：「原來我會害羞！」直問「我可以先換衣服嗎」？造型團隊在台上幫他脫下銀鍊背心，換上時尚綠襯衫，歌迷頻頻發出不滿的聲音，讓陳勢安笑說：「原來你們都是吃大辣！」逗得全場笑聲不斷。

陳勢安緊接著帶來經典情歌段落，除了演唱會同名新單曲〈連輸入法都記得你〉，更一連演唱〈兜轉〉、〈腦袋都是你〉等歌，隨後還走下台與歌迷近距離互動，全場爭相和他握手、擊掌！隨後的組曲更將陳勢安許久未演唱的遺珠集結，包括〈心洞〉、〈皮膚〉等歌，並且特別選唱已故昔日好戰友朱俐靜的〈一千萬次的淚水〉，默默將這一段獻給已在遠方的朋友，感動全場。

演出中場迎來特別嘉賓 Lara梁心頤合作〈再也沒有你〉，陳勢安分享：「這首歌是我們第一次合體首唱，我們也終於見到面了！」原來當初錄製這首歌時，2人因為疫情分隔異地，最後是透過各自錄製的方式完成，相隔超過一年，如今終於有機會可以面對面正式合唱，Lara笑說：「好開心可以跟勢安唱到這首歌，期待很久了，終於可以首唱給大家聽。」陳勢安開玩笑說：「很害怕搜尋〈再也沒有你〉發現你先和別人唱了，我一定要第一個。」Lara也趕緊許下承諾：「保證以後除了你，不再和別人合唱了。」

演唱會後半段，陳勢安感性向一路陪著他走過的歌迷們道謝，更滿足眾多粉絲願望，演唱他的重磅代表作，當成名曲〈天后〉前奏響起，全場尖叫不斷，跟著他一起大合唱，隨後再加碼一首〈勢在必行〉，讓全場氣氛再次嗨到最高點！最後陳勢安在粉絲的安可聲中再次登場，演唱「老鷹四少」的招牌歌曲〈心時代〉，粉絲一聽到這充滿「回憶殺」的歌曲備感驚喜，陳勢安說：「當初在練歌時，還覺得怎麼有些歌詞很陌生，原來不是我演唱的部分，我把整首都練起來送給你們，希望你們喜歡。」讓粉絲十分感動。

演唱會最終在全場合唱〈我們都傷〉中畫下句點，陳勢安表示：「今天的演唱會對我來說只是開始，接下來希望能到更多地方和歌迷們見面；也回到我的家鄉，唱給家人聽！」期許今年能展開巡迴演出，與各地這幾年因疫情無法見面的樂迷們相聚。