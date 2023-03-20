新北一名人夫3年前偷吃12歲少女，還偷拍性愛片，事後向法官表示深感後悔，連妻子都手寫信稱「我至今下筆最為艱難的一封信，因先生犯下大錯讓對方受傷…為人妻我不容卸責」；但法官認為男子所為僅是想著怎樣才能不坐牢，不同意減刑，依未滿14歲之女子性交罪和拍攝性影像罪，判4年6月。

判決書指出，男子3年前透過臉書認識12歲少女，約至旅館發生關係，拍下性愛影片；男子辯護人稱男子並無前科，素行良好，家庭生活正常、與妻子子女同居，是家中唯一經濟支柱擔，任建材販售業務，若依該罪處3年以上徒刑仍太重，且男子認罪懺悔稱「我非常後悔，這些日子以來深感自己做錯了」。

男子妻子還手寫信件，希望由法官轉交給少女家屬，內容稱「這是我至今下筆最為艱難的一封信，因先生犯下大錯讓對方受傷，深深虧疚讓我煎熬無地自容，為人妻我不容卸責」稱讓少女太早面對人性的險惡不堪很抱歉，「只盼盡己所能贖罪，修補撫慰對方的傷痕，哪怕透過薄薄信紙傳遞一絲一毫也好，都想讓對方收到我們的歉意」。

法官審酌少女稱與男子「每次見面都是做愛」，且稱呼對方危老公，且男子對於犯罪情節原本都避重就輕，後來雖認罪稱「想到自己的家人及小孩，還是希望法官能考量並給予機會」，認為男子根本沒有從少女角度看待此事，只想著怎樣才能不進監獄，且對照妻子所寫的內容，更能凸顯男子並未發自內心認錯；法官依對未滿14歲之女子性交罪，判3年8月，而拍攝少年性影像罪，處1年6月，合併判4年6月。