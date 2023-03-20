民進黨立委初選登記第1天，現任台南市第五選區立委林俊憲、第四選區立委林宜瑾，在大批黨籍議員的陪同下，聯袂前往台南市黨部完成登記。（洪榮志攝）

民進黨立委初選登記第1天，被視為副總統賴清德子弟兵的現任台南市第五選區立委林俊憲、第四選區立委林宜瑾，在大批黨籍議員的陪同下，聯袂前往台南市黨部完成登記，還喊出「總統當選、立委過半」的口號，並強調未來幾年正是攸關台灣安危及永續發展最關鍵的年代，他們一定會竭盡全力奮戰爭取連任，持續在國會捍衛台灣的自由民主價值與繁榮永續生機。

林俊憲強調，他深知自己責任重大，一方面除了要繼續努力爭取選民的認同與支持，另一方面也要為延續本土執政的目標全力拚搏；特別是在美中對抗正熾的當下，此時此刻的台灣，除了必須強化自己的國防，成為美國主導下美、日、印、澳等民主印太防線最堅實的第一島鏈堡壘之一，國人也必須團結，以最堅韌的心抵禦侵略。

林俊憲還說，台灣未來4年是最關鍵的年代，選擇什麼樣的國家領導人，攸關台灣人每一個世代的生存禍福，「拚經濟、護民主、強國防、保和平」是大家守護台灣的共同目標，他期許自己也能全力奉獻成為重要的捍衛力量。

林宜瑾表示，她與林俊憲都有相同的信念，民主、自由、繁榮、永續是台灣國家發展最重要的根基，她會為這樣的價值全心全意奮戰，很感謝鄉親願意將她送進國會，讓她可以在國會為台南市、為地方建設發展盡一份心力，本土政權永續執政為台灣人打造幸福樂土，這是她從年輕至今奮戰的最重要使命，她無一刻敢鬆懈，會為台灣這塊土地打拚到底。

今天陪同2人登記的黨籍市議員，包括蔡筱薇、朱正軒、郭鴻儀、李宗翰、陳秋宏、鄭佳欣、李啟維、沈震東、周嘉韋、林依婷、蔡蘇秋金、余柷青等人。