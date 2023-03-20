台中各大百貨公司購物節陸續開打，豐原太平洋百貨祭出36％最高回饋。（陳淑娥攝）

台中各大百貨公司購物節陸續開打，豐原太平洋百貨祭出36％最高回饋。（陳淑娥攝）

台中各大百貨公司購物節陸續開打，豐原太平洋百貨祭出36％最高回饋，除了基本盤滿仟送佰外，還有精選多檻加碼好禮加碼再加碼，堪稱中區百貨回饋天花板。大家最期待化妝品將於23至28日搶先預購，25日還有兩大品牌盛大開幕，勢必為購物節帶來買氣！

豐原太平洋百貨董事長連錦表示，為了感謝在地鄉親長久以來的支持，這次購物節盛大推出超越所有百貨的加碼回饋，化妝品除了既有滿仟送佰、滿額再加碼，繼去年推出大受好評的化妝品預購回饋禮，今年更首度加碼推出全館首7日超狂回饋禮，今年購物節可望較去年同期成長12％。

豐原太平洋百貨購物節將於3月30日至4月26日強勢登場，其中大家最期待的化妝品於23-28搶先預購；3月30日至4月9日化妝品滿5000送500、單筆15000加送300。而化妝品預購不但同享開打活動，更有滿額加碼滿3萬加送康寧琺瑯鑄鐵鍋、滿5萬加送禮券2000元、滿8萬加送瑞士原裝頂級鑽石鍋、滿30萬加送LG空氣清淨機。

另外，全館首7日除了滿3500送350，更首度祭出全館加碼滿額再送精品鍋具；購物節在滿仟送佰、限定再加碼及預購超值加碼層層堆疊，創造出會員獨享的中區最高36％回饋。同時，25日除了1樓STDUIO A全新升級旗艦店，更引進超人氣的加拿大休閒品牌Roots同步盛大開幕，期望讓鄉親感受到精益求精的努力，讓大家滿載而歸購開心。

STDUIO A全新旗艦店於3月25日至4月26日改裝開幕慶活動，打卡即享來店禮、消費再享滿額禮，還有會員點數加倍加碼贈。而全新登場的加拿大休閒名品Roots，3月25日至31日商品全面8折起，3月25、26日14：30-16：30舉辦海狸寶寶互動見面會，還有排隊禮、滿額禮等眾多開幕獨家好禮。