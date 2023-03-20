抖音網紅傑哈恩（Jehane Thomas）經常於社群平台上分享與家中孩子的日常點滴，從中也可發現她是十分寵愛孩子的母親，但傑哈恩兩年前曾透露自己有偏頭痛的困擾，甚至嚴重時會導致她寸步難行，之後便持續到醫院治療，而在近期她再度因頭痛問題住院決定手術後，短短五天內驚傳離世，讓她的家人朋友難以接受。

根據外媒綜合報導，傑哈恩在發生偏頭痛的症狀後，經過一系列檢查，最終在幾個月前才確診她罹患罕見疾病「視神經炎」，對此，她曾回憶起初發生症狀出現時，不只一名醫師認為她只是壓力造成的偏頭痛，直到數個月前她痛到無法站立時才檢查出真正的病因。

此外，傑哈恩曾透露，自己嚴重到需靠輪椅行動「一抬頭就想吐」，而經常來往醫院的她，直到上周才終於返家見到孩子，但遺憾的是沒多久後她又再度以同樣的問題入院，雖這次已決定動手術，但卻在住院短短五天內離世，對此，她的好友也已證實此消息，並她答應傑哈恩會照顧她的孩子「我會為那些男孩做我能做的」。

@jehanethomas1 Shared for those not on instagram. Im struggling so bad this morning 😔 ♬ original sound - Jehane Thomas

事實上，傑哈恩在這次入院前曾在抖音上分享她對抗病魔的歷程，當中她提到自己為此相當痛苦，而她IG上的最後一則貼文中更是道盡一個母親對孩子的愛，也感謝家人好友的幫助及陪伴，更表示自己不會向病魔屈服，如今傳出離世消息讓親友們都相當不捨。