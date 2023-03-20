壞特？te舉辦講唱會宣傳新單曲〈FINALLY〉。（夢芝林有限公司提供）

壞特？te前進校園舉辦「衝破常規！不小心開啟的音樂冒險」講唱會，以自身從醫學院學生誤打誤撞進入音樂圈變歌手甚至還因此獲金曲獎肯定的人生經歷，勉勵學生要隨時保持「勇於嘗試」及追尋夢想的心。

她為此提早一個月開始作功課，整理演講稿，還做口條發音練習，自嘲講話有點「操零呆」的她笑說：「我每天都在家裡對著鏡子練習講話，因為平常我講話很快，特別要求自己講話不要糊在一起，發音再清楚一點，並且速度放慢，增添一點抑揚頓挫，讓大家更好入耳。」

除了分享求學及進入演藝圈經歷，壞特？te更透過問答互動方式與學生談心，其中有位同學一拿到麥克風就哽咽，還透露自己來講唱會之前一直不明白讀書考試的意義何在，直到聽完壞特？te的分享後覺得超感動而哭了，對此壞特？te表示：「我很佩服這位同學能在這年紀能有這樣的覺察，因此特別鼓勵她要好好體驗這些過程，因為做每件事都有其意義，試著感受當下的快樂，並相信我們都有選擇，追隨自己的心是最重要的。」

壞特？te更鼓勵大家：「姐姐我28歲了才開始做音樂，希望大家想做什麼事情勇敢去追尋，都沒有藉口的喔！ 所有藉口是你自己選擇綁住自己，想想怎麼樣可以讓自己開心，想找到什麼，自然就有動力去做。」

壞特？te在現場首唱新歌〈FINALLY〉，更在唱歌時邀學生們合唱及伴舞輪流solo，還當起「吉他小老師」教學生們彈吉他，讓學生們感覺毫無藝人架子，壞特？te請大家說來參加講唱會的理由，有學生乾脆直接「示愛」說到：「因為妳很漂亮，想來看妳！」面對學生大方告白，讓壞特？te聽到頓時臉紅，開心之餘，被問到最近有無新桃花出現？她笑說：「像這樣被學生告白算嗎？哈哈！不過最近真的忙到無法思考桃花這件事，期待『他』的出現！」

甫於3／17發行新單曲〈FINALLY〉的壞特？te趁著校園講唱會宣傳新作之餘，更宣告籌備多時的新專輯即將在六月發行，近期除了忙講唱會及新專輯前製作業外，前陣子受邀赴長沙工作的她初次感受到在外地錄節目的辛苦；談起這次海外宣傳初體驗，壞特？te特別以這次講唱會主題「衝破常規」來形容整個過程，她表示：「自己在沒有經紀人的狀態，帶著三位工作人員去長沙錄節目，因為我是節目中最資淺的藝人，過程中既緊張但卻又感到興奮！我把這個當做一個新挑戰，最後順利完成錄製，覺得很有成就感！」