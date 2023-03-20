國民黨終止選策會運作，國民黨黨主席朱立倫開始籌組中央提名委員會，並邀請重要縣市首長加入，朱被問及是否當面邀請侯加入時表示，會跟侯友宜等重要縣市首長一起討論，將會做出最妥適、具有代表性的名單，而藍營的中生代北市議員徐巧芯、新北市議員葉元之皆齊聲喊出「應盡快徵召侯友宜，讓國民黨定於一尊。」葉元之更分析，若要等侯友宜明確表態，恐要到6月底7月初，等到新北市議會開議結束後，侯較能放下市政，拼國政。

葉元之、徐巧芯以及北市議員游淑慧今參加議員鍾沛君主持的「今天誰來沛」節目，談到民進黨已確定由主席賴清德征戰2024總統，國民黨何時才能定於一尊？徐巧芯認為，經歷選策會之亂，現在要團結國民黨只能盡快徵召，定於一尊才行。

而葉元之也表示，侯友宜以前跟黨中央離很遠，上一次對黨務表態，是四大公投時，當時很多人要求他表態，侯才在臉書寫下千字文，不過這次選策會爭議，侯友宜主動表態，也代表侯已經準備要戰，這就是逐步加溫的契機。

葉接著說，現在比較擔心的是，侯友宜發表比較硬的言論又縮回來，例如侯在2023年元旦升旗典禮時，他說台灣不要成為強國的旗子，立刻被賴清德罵他是發表「疑美論」，侯友宜就不再發表相關談話，議題就消失了，這次選策會反黑金他開炮，也是闡明他的治理理念。

不過游淑慧則有不同看法，游認為侯友宜是國民黨最大諸侯，過去如果他一天到晚對黨務說三道四，會不會被說功高震主？還沒有被徵召時就是扮演好一個地方市長，沒有什麼不對，只要侯不表態，誰也急不了。

葉元之接續分析，其實早徵召、晚徵召決定權不在黨中央，而在侯友宜那邊，他有自己的堅持。葉說自己是新北市議員，很常跟侯在一起，「依我的判斷侯友宜會在6月底7月初出來」。

葉分析，倒不是說在議會侯友宜不能面對民進黨議員的攻擊，要回嗆很容易，他認為侯是不想要把議會戰場變成總統國政討論戰場，希望能好好討論市政，才對得起他把市政做好的角色，至於要不要成為總統候選人，相信市政總質詢結束後，黨再問他要不要徵召，以侯友宜的價值觀而言，應該會6月底7月初才會表態。