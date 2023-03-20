國立南投高中拔河隊，由教練林子堯領軍，參加花蓮太平洋盃全國拔河錦標賽，一路過關斬將，勇奪全國室內拔河賽高男組冠軍；選手們獲得運動績優甄試權，能夠順利考上自己理想的大學。

林子堯表示，選手備戰心態及狀況調適良好，沒讓他操太多心，而且自律節食、減重，教練則反覆觀看比賽錄影帶，制定不同的比賽策略模擬，從寒假持續迄今，經過緊繃、不鬆懈的訓練，最後靠互相鼓勵及意志力撐持，為了冠軍的目標，大家豁出去了。

高男組拔河賽，南投高中鬥志高昂，發揮穩紮穩打的特長，以預賽全勝的紀錄挺進決賽；決賽形成拉鋸戰長達3分多鐘，雙方互有攻守，不到最後，說不準那隊會贏，加油團不斷打氣，成功守住對方的反拉，有驚無險奪下高男組冠軍，再次擦亮南投高中拔河隊的招牌。

高女組拔河隊屈居亞軍，但對照比賽數據，教練雖然惋惜卻很滿意，以往在高強度的賽事中，女子隊往往不到1分鐘就被解決，此次比賽卻拉了近3分鐘，其間還能守住強攻，趁隙反拉，展現拚博精神。

南投高中拔河隊奪冠，林子堯也獲頒最佳教練獎，實至名歸，期待明年再締造連霸紀錄。