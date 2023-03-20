手作活動特邀請匠人介紹藺草的特性，帶親子共同創作藺草風車。(台中市政府提供)

為讓民眾更了解居住地區的文化，大甲親子館特舉辦「大甲舊城事」社區宣導活動，邀請家長帶孩子手作藺草風車和體驗挽面，更結合大甲在地文化，設計闖關區、大肢體區和拍照打卡區；另外邀請信望愛大甲愛寶貝的家、大甲婦女及新住民培力中心及玩具銀行暨托育資源車，吸引親子前往參加，深入探討地方的文化與產業。

弘光科大指出，大甲親子館在假日舉辦「大甲舊城事」，手作活動特邀請匠人介紹藺草的特性，帶親子共同創作藺草風車；挽面體驗介紹挽面的由來及相關器具，利用材料在親子的手腕上示範挽面的基本動作。

在地文化闖關區，考考大家大甲的花卉、建築和特色服飾；在地文化大肢體區，將體能教具擺放成鐵砧山、劍井、媽祖廟等大甲景點，活潑創意的設計大受好評。

社會局說，大甲親子館位在大甲婦女館2樓，委託弘光科技大學推廣營運處教保產業發展中心承接，提供親子活動、親職講座與社區巡迴推廣服務，還有嬰幼兒教玩具及圖書借閱。

兒童遊戲區每月換場，大肢體區、文化特色區、寶寶區、操作區和主題區內容定期更換，提供安全及豐富的情境及教玩具。