美國闖進冠軍戰之後，日本還需要擊敗墨西哥才有機會重返榮耀，大谷翔平在8強賽登板對戰義大利，若打進冠軍戰，他有可能做為後援投手上陣。美國主播說：「想像一下冠軍賽第9局，大谷登板對決卓奧特（Mike Trout），大谷可能會把球速催到105英里。」

名人堂球星「神之右手」佩卓馬丁尼茲（Pedro Martínez）說：「如果我有機會幫助國家隊（多明尼加）在冠軍戰關門，我一定會做，我肯定大谷也會這麼做。大谷是非常特別的人，他計畫自己的棒球生涯，要做個球速100英里的二刀流選手，要把自己鍛鍊成世上最強的棒球員。我毫不意外他會在冠軍戰最後關頭登板來對決卓奧特。我會非常高興看到那一幕，全世界都想看最佳球員之間的對決。」

大谷翔平效力的大聯盟天使隊原先只讓他投到8強賽，後來大谷取得總教練內文（Phil Nevin）的許可，計畫在冠軍戰做為後援投手登板。

日本隊最需要提防的是墨西哥主砲阿羅薩雷納（Randy Arozarena），他是2021年大聯盟新人王，經典賽打擊率0.471、9分打點，以及大聯盟另一位暴力新人曼尼塞斯（Joey Meneses）。阿羅薩雷納其實是古巴人，去年才歸化成為墨西哥公民，「我逃離了古巴，後來墨西哥把我當成親兒子接納我。」他原先希望古巴戰勝美國，這樣他才有機會在冠軍戰親手擊敗古巴。

墨西哥雖然是首度闖進4強，但美國隊在預賽也被墨西哥暴打了11分，可見墨西哥火力旺盛。日本隊將派出「令和怪物」佐佐木朗希先發，投球上限為95球。