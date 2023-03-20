屏縣唯一沒有ATM鄉鎮，普發現金6000元屏警協助登記、發放。(警方提供)

全民共享普發現金6000元政策開跑，屏東縣獅子鄉因沒有ATM、郵局，方便居民預訂及領取，特別責由枋寮警分局獅子分駐所、內獅派出所及草埔派出所協助辦理登記、發放事宜。

枋寮分局比照五倍券模式，事前妥適規畫全般維安工作，並利用各項勤務或集會，以及請村長及村幹事廣播向村民宣導，派出所亦有提供座椅及杯水予年長者等候時使用。

獅子鄉一共有8個村，約4800多位鄉民，枋警提醒設籍於楓林村、丹路村、草埔村、內文村、竹坑村、獅子村、內獅村及南世村的民眾，開放登記的時間從3月20日到25日早上8時至晚上6時，共6天時間，於期間內至派出所進行登記造冊，需攜帶健保卡或身分證件，也可請家人代訂，但是要取得委託人健保卡或身分證件，等到總統核定預算後的第5個營業日起2周內，有登記的民眾就可直接到派出所領現金。

枋寮分局長郭譯隆表示，警方秉持為民服務精神，全力協助辦理普發6000元現金事宜，使偏鄉村民感受到便民、快速且安心可靠的警政服務。

另提醒民眾，這幾天陸續有詐騙集團透過假網站，打著「歡迎來到財政部全民共享普發現金規畫」等類似名稱傳送釣魚簡訊，鄉親千萬不可隨意點取連結以免個資遭盜用或詐騙上當。