全球銀行體系的動盪，已經減輕了長期利率上行的壓力。而會議的爭辯也突顯了日本央行行長植田和男的挑戰，一方面要維持較低的借貸成本，另一方面激進的債券購買又不會消耗到市場的流動性。

在三月的政策會議上，央行維持了超寬鬆政策，包括將10年期國債殖利率的上限設定在0.5%，此一爭議性的政策一直受到市場攻擊，他們押注於短期內將升息。

央行在周一公布了三月會議的討論意見，許多成員認為，日本央行必須維持大規模刺激，以支援經濟，並確保日本實現2%的通膨目標。

但是部分成員對日本國債殖利率的扭曲感到擔憂。日本央行在去年12月將10年期國債殖利率上限從0.25%上調至0.5%，試圖以此緩和扭曲問題。

一名觀察人士指出，儘管與公司債的息差擴大已經暫停，但是日本政府債券(JGB)市場運行的惡化影響仍舊存在。

會議記錄還顯示，隨著企業將不斷上升的成本轉嫁給消費者，並提高工資，通膨風險可能高於預期。

在3月的政策會議之時，日本央行被迫加大債券購買力度，以捍衛10年期國債殖利率0.5%的上限。央行與押注短期升息的市場參與者進行角力，使得10年期日本國債殖利率被鎖定在0.5%的區間上限。