Fed、加拿大央行、英倫央行、日本央行、歐洲央行及瑞士央行發表聲明，自3月20日（周一）開始一直到4月底，7天期美元互換協議的操作頻率由原本的每周改為每天。

六大央行聯合聲明指出，此舉將作為舒緩全球融資壓力的重要流動性支持，有助於減輕因貸款供應吃緊對家庭與企業造成的衝擊。