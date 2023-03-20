全球六大央行聯手 提升美元市場流動性 14:422023/03/20 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 繼瑞士銀行與瑞士信貸周日宣布歷史性的合併交易後，聯準會（Fed）和全球主要央行在數小時後立即聯手採取行動，表示透過常設美元流動性互換額度以提高流動性供應，因應不斷擴張的銀行危機。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Fed、加拿大央行、英倫央行、日本央行、歐洲央行及瑞士央行發表聲明，自3月20日（周一）開始一直到4月底，7天期美元互換協議的操作頻率由原本的每周改為每天。 六大央行聯合聲明指出，此舉將作為舒緩全球融資壓力的重要流動性支持，有助於減輕因貸款供應吃緊對家庭與企業造成的衝擊。 價值面誘人 台股逢低卡位 防詐概念股 走著瞧將在創新板上市 樂高加碼三線市場 #全球 #流動性 #聯手 #Fed #互換 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 降準效應 A股修復漸清晰 04:102023/03/20 全球財經 瑞信風暴 不畏爆雷 股市中長線看多 04:102023/03/20 投資理財 國際知名民調機構：中國人幸福感全球最高 11:072023/03/20 兩岸 外媒：恒大重組方案 據報獲債權人支持 11:082023/03/20 兩岸 國際油價大跌 原油ETF上周成交量創近一年新高 14:522023/03/20 財經 開採石油遇阻力 04:102023/03/20 產業特刊 緯創總經理林建勳：今年可望逐季回溫 15:532023/03/20 財經 短線股市波動大 股債兼備分散風險 04:102023/03/20 投資理財 《國際經濟》比特幣收復2.8萬美元大關 今年來漲逾70% 10:582023/03/20 財經 工商社論》人民銀行堅持「以我為主」的貨幣政策 04:102023/03/20 財經要聞 瑞信AT1債變廢紙衝擊國銀、台股 黃天牧發話了 11:122023/03/20 財經 避免全球動盪！瑞士監管強制合併 瑞銀32億美元收購瑞信 05:222023/03/20 財經 陽明山白色海芋季登場 日勝生加賀屋閨蜜專案賞花與SPA都包 09:452023/03/20 生活 富裕人生－採AI擴容機制 新光標普電動車ETF開募 04:102023/03/20 投資理財 電動車滲透率向上 長線拉風 04:102023/03/20 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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