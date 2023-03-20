針對台中巨蛋追加34億多元，內部裝修、機電空調等未來將採ROT方式支應，國民黨議員力挺、認為合理。(林欣儀攝)

台中市議會20日進行市府追加預算二讀會，針對台中巨蛋追加34億多元，內部裝修、機電空調等未來將採ROT方式支應，多數國民黨議員認為合理，畢竟原物料持續上漲，未來經費需求很難預估；但也有部分議員認為這樣的方式恐留下不確定性隱憂，盼經費編列一次到位。

台中巨蛋追加的經費到底要多少？最近在市議會吵得不可開交，市議員黃馨慧、朱暖英及劉士州等認為，若非前市長林佳龍將巨蛋地點遷移到現今的北屯運動中心，還退回當初中央補助運動中心2億元，巨蛋也不會因物價波動必須追加經費；蓋巨蛋刻不容緩，再拖下去經費恐又要增加。

針對市府將採ROT方式推動巨蛋，議員黃健豪、陳成添及林昊佑等都表示贊同，黃健豪舉洲際棒球場為例說，當初也是花10多億興建，後續由委外廠商營運。陳成添及林昊佑則說，巨蛋外殼蓋好至少要3、5年，未來原物料價格如何都很難說，且後續營運才是重點，ROT的方向是正確的，應該儘速動工。

議員陳廷秀說，現在原物料等變化大，很多政策都應滾動修正，全台各縣市工程有的經費暴增25倍，可見工程難做，重點是工程要順利完工，未來用ROT讓巨蛋能延續下去。

「現在不做、明天更貴！」陳清龍則認為，市府已經確定把巨蛋的蛋殼、蛋黃分開，但將近百億元的工程能順利招標嗎？且市府打算未來內裝以ROT方式處理，將不確定性留到未來，感覺有點恐怖，既然要孵蛋，建議一次到位，蛋殼、蛋黃一次做好。

建設局長陳大田指出，若議會通過追加巨蛋經費，將儘速發包，若過程順利，最快年底可以動工。都發局長李正偉則表示，避免市府財政負擔，且配合後續ROT營運需要最新設備，巨蛋規畫預留2公頃作附屬商業設施，未來開始興建也會配合後續BOT、ROT相關事宜。