全國各縣市首長上任將滿3個月，許多縣市皆在規畫百日新政記者會，不過台北市議員秦慧珠20日就說，台北市長蔣萬安推出的多項新政中，都更議題討論度雖最高，但是好感度卻是最低，原因就是政策說明不夠清楚，尤其是蔣市府上路以來，欠缺與市議員以及各地里長的溝通。「等到開議做就來不及了，建議蔣市府政策溝通說明應該加強加快。」

秦慧珠今天表示，3月24日全國各縣市首長上任都滿3個月，很多人都正在規劃記者會宣布新政執行狀況，同時台北市最受矚目。秦轉述民調，最受歡迎政策依序為都更、1200交通月票、YouBike前30分鐘免費和幼教政策，好感度最高卻是1200元月票、幼托政策、YouBike優惠，最後才是都更。

秦慧珠分析，前3項政策因為非常清楚、簡單明瞭，大家都知道市府要做什麼，但蔣市府推出「都更五箭」，對於做不做得到民眾還抱有疑慮，政策說明就顯得非常重要，若不說明清楚，就算是被關注的政策，民眾也不會給予高分，「蔣萬安在政策說明溝通上應該要趕快積極一些」。

秦慧珠接著講重話轟，蔣市府欠缺溝通，尤其對里長及市議員的溝通。最近有里長反映，他們上任好幾個月，蔣萬安從沒安排會面，也沒有舉辦座談或報告相關政策，雖然民政局規劃5至7月到12區跟里長座談會，但時間太晚了，柯文哲通常在第一季就會辦，特別今年是有新里長當選，也有新政，需要常跟市長見面反映意見。

秦慧珠說，里長要等5月後才能跟蔣萬安見面，基層當然會著急，如果有意見在年初提，市府預算都來得及做，如果到了年中或更晚可能就來不及，建議民政局安排蔣萬安4月跟里長座談，特別是新科里長，聽聽他們意見，市府也可透過里長宣傳新政。

此外，秦慧珠也認為蔣萬安與市議員溝通不足。她說過去柯文哲在休會期間，都會與個別議員開便當會，只要議員有時間，就邀請去市府座談，會請所有副市長、秘書長、副秘書長、府會聯絡人，一起和議員面對面聽取意見，記下來後再由各局處事後追蹤，甚至會事先問市議員對哪些局處有意見，並邀請相關首長列席便當會，這部分是柯文哲任內做最好的。

秦慧珠表示，蔣萬安到現在都還沒跟議員面對面溝通，特別是民進黨籍的議員，他們站在反對黨立場，當然聲音非常大、意見多，就特別需要跟他們溝通說明。蔣萬安上任後，政策溝通說明要在加強，跟民眾、里長、議員的溝通都不夠，希望能夠盡快補救。

秦慧珠最後建議，蔣市府應補齊府會聯絡人，過去有1位總聯絡人、3位副總聯絡人，現在只有副市長李四川擔任總聯絡人、1個副總聯絡人，要負責所有市議員一定忙不過來，其餘2位副總聯絡人應盡快補齊，4月份就要開議了，府會溝通現在要趕快做，等到開議做就來不及了。

對此北市政府民政局跳出緩頰，強調蔣市長非常重視地方民意，期許落實服務型政府的目標，一上任即請民政局規劃更能解決里長問題的市長與里長有約辦理方式。經民政局規畫，今年「市長與里長有約」將於5月3日至7月26日於12個行政區舉辦，並無不舉辦或遲遲不辦之情形。