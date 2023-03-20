疫情趨緩，帶動國內旅宿業復甦，高雄藍姓女子非法經營民宿，還利用網路訂房平台刊登照片廣告招攬生意，被觀光局查獲勒令歇業，裁罰60萬元不繳遭移送行政執行署高雄分署執行。藍女眼見不動產遭查封、存款遭扣押，日前乖乖到案、現金結清罰鍰。

據交通部觀光局統計，2022年全國非法旅館及日租套房有976家，影響到合法旅宿業者的權利，對消費者也有安全衛生上的疑慮。

藍女登記的顧問公司未領取旅館業登記證及專用標識，在左營區2處所經營旅館業務，並利用網路訂房平台刊登「XX連鎖民宿」房型照片之廣告資訊， 上面詳細提供客房房型房價、住宿設施、入住與退房時間且可接受線上訂房，分別提供6間及5間客房給不特定人以日或週之住宿服務，收取費用。

觀光局日前查獲，依觀光發展條例第55條及行政罰法第15條規定分別對義務人公司及藍女各裁罰30萬元，並勒令歇業。但藍男逾期未繳，遭移送高雄分署執行。

高雄分署受理後調查發現藍女名下有多筆財產，隨即扣押她的銀行存款，並查封她位於苓雅區的不動產。藍女擔心銀行存款被扣押無法發放員工薪水，只能乖乖到場結清違規罰鍰共60萬元。

高雄分署呼籲，民眾切勿完全相信網路刊登的廣告內容，也不要入住非法旅宿，民眾於規畫旅遊行程前，可先至交通部觀光局建置之台灣旅宿網查詢合法旅宿業者，也可在投宿現場查看業者是否有掛上旅館業登記證或民宿登記證、專用標識牌等，以保障自身權益及安全。