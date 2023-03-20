台南市長黃偉哲連任100天，根據最新的施政滿意度民調顯示，有83.7％市民對生活品質感到滿意，對黃偉哲連任市長以來的施政表現也有68.6％表示滿意；至於目前市府主要推動的施政項目中，市民滿意度的前3名，分別為：社會福利、觀光休閒及藝文活動等。
其中，從社會福利來看，「老人福利補助」的滿意度達57.5％、「提高生育津貼」滿意度為62.3％、「青年創業貸款補貼」滿意度為61.1％、「首購房屋補助」滿意度57.3％。
研究計畫主持人莊岳峰指出，台南市在年初宣布加碼3項青年福利措施，包括提高前2胎生育津貼至2萬元、協助首次購屋貸款利息補貼每戶6萬元，以及青年創業貸款前2年利息全額補貼等政策，在此次民調都顯示有不少民眾感到滿意。從整體來看，市民對於黃偉哲市政團隊推動社會福利最有感，但不願表態或不發表意見的市民，在此項的平均也達3成。
值得關注的是，黃偉哲去年爭取連任之路可謂驚險過關，但此次民調中立及不願表態政治立場的選民高達69.7％，表態支持國、民兩黨的比例明顯下滑，顯示選民已不再堅定支持特定黨派，而是會隨著社會議題、政治熱度等條件下，改變過去所支持的人選，這對執政黨或在野黨來說，都是應該注意的民意變化趨勢。
另外，市府推動的福利政策，幾乎都有3成受訪者表示不知道或是無意見，建議市府可以加強宣傳，讓市民更加瞭解市府推動的相關政策。
此次民調由崑山科大公共關係暨廣告系量化研究中心於今年3月1至3日進行訪問，調查對象為戶籍台南市年滿20歲以上成年民眾，依台南37個行政區中人口百分比抽出需完成有效樣本作為問卷調查對象，採市內電話調查，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本達1070份；抽樣誤差在95％的信心水準下約正負3個百分點。
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