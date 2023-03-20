台南市長黃偉哲連任100天，根據崑山科大公共關係暨廣告系量化研究中心的施政滿意度民調顯示，有83.7％市民對生活品質感到滿意。（崑山科大量化研究中心提供／洪榮志台南傳真）

台南市長黃偉哲連任100天，根據最新的施政滿意度民調顯示，有83.7％市民對生活品質感到滿意，對黃偉哲連任市長以來的施政表現也有68.6％表示滿意；至於目前市府主要推動的施政項目中，市民滿意度的前3名，分別為：社會福利、觀光休閒及藝文活動等。

其中，從社會福利來看，「老人福利補助」的滿意度達57.5％、「提高生育津貼」滿意度為62.3％、「青年創業貸款補貼」滿意度為61.1％、「首購房屋補助」滿意度57.3％。

研究計畫主持人莊岳峰指出，台南市在年初宣布加碼3項青年福利措施，包括提高前2胎生育津貼至2萬元、協助首次購屋貸款利息補貼每戶6萬元，以及青年創業貸款前2年利息全額補貼等政策，在此次民調都顯示有不少民眾感到滿意。從整體來看，市民對於黃偉哲市政團隊推動社會福利最有感，但不願表態或不發表意見的市民，在此項的平均也達3成。

值得關注的是，黃偉哲去年爭取連任之路可謂驚險過關，但此次民調中立及不願表態政治立場的選民高達69.7％，表態支持國、民兩黨的比例明顯下滑，顯示選民已不再堅定支持特定黨派，而是會隨著社會議題、政治熱度等條件下，改變過去所支持的人選，這對執政黨或在野黨來說，都是應該注意的民意變化趨勢。

另外，市府推動的福利政策，幾乎都有3成受訪者表示不知道或是無意見，建議市府可以加強宣傳，讓市民更加瞭解市府推動的相關政策。

此次民調由崑山科大公共關係暨廣告系量化研究中心於今年3月1至3日進行訪問，調查對象為戶籍台南市年滿20歲以上成年民眾，依台南37個行政區中人口百分比抽出需完成有效樣本作為問卷調查對象，採市內電話調查，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本達1070份；抽樣誤差在95％的信心水準下約正負3個百分點。