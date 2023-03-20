徐運金今天致贈鍾東錦一幅作品「觀無自得」典藏。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

縣長鍾東錦接見表揚徐運金。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

72歲南庄鄉民徐運金，20歲開始學太極拳，是台灣楊家老架太極第3代弟子，致力發揚太極武藝文化，近日榮獲第26屆全球中華文化藝術薪傳獎中華武藝獎肯定，縣長鍾東錦20日接見表揚徐運金，恭賀其獲此殊榮，並為苗栗爭光。

徐運金20歲開始學太極拳，師承楊家派，長期致力於發揚太極文化，並舉辦全國及國際性比賽，他也是台灣首位以社團經營廣傳太極武藝到全世界，同時也培育人才，已培訓154位教練及全國設232處研習處，學生遍及全台傳承太極武藝。

縣長鍾東錦表示，縣府大力推薦徐運金老師，參加中華民國資深青商總會所舉辦的全球中華文化藝術薪傳獎，並獲此殊榮，對於老師一路以來的信念堅持是一大肯定。

徐運金除了在太極武藝的修練，也曾擔任苗栗縣中港溪美術研究會的理事長，在藝術創作也有過人造詣，其畫作經常融合太極之美，創作出獨一無二的作品，屢獲許多藝術愛好者收藏。

其蠟彩作品「太極之美－對待」由總統府館藏，此次獲獎可謂實至名歸。徐運金今天致贈鍾東錦一幅作品「觀無自得」典藏，鍾東錦也再次恭賀徐運金，為太極武藝傳承做出貢獻，也為苗栗帶來榮耀。