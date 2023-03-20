韓國人氣女團BLACKPINK18、19日來台開唱，黑色粉紅旋風席捲高雄，也吸引上萬歌迷湧入商圈夜市，創造龐大商機。（高市府經發局提供／洪浩軒高雄傳真）

韓國人氣女團BLACKPINK18、19日來台開唱，黑色粉紅旋風席捲高雄，也吸引上萬歌迷湧入商圈夜市，創造龐大商機。（高市府經發局提供／洪浩軒高雄傳真）

韓國人氣女團BLACKPINK18、19日來台開唱，黑色粉紅旋風席捲高雄，高市府經發局推出「加食延暢」方案對接演唱會經濟，並於12處捷運站設攤供民眾兌換「商圈夜市優惠券」，短短2天動員超過數百名人力，也吸引上萬歌迷湧入商圈夜市，創造龐大商機。

高雄各大夜市上周末湧現大量人潮，六合觀光夜市管委會主委莊其章表示，為了迎接演唱會人潮，六合夜市攤商的備料都比平常假日多1倍，上周業績更是翻倍成長，大家都做到凌晨3點才收攤，也開心看到各地的朋友都來高雄，感謝市府推出票根兌換商圈夜市優惠券活動，帶動整個夜市商機，對商圈夜市經濟有很大的幫助。

瑞豐夜市招商處主任何榮彬表示，配合演唱會活動，瑞豐夜市整體人潮增加2至3成，周末2天晚間11時過後，也明顯有演唱會散場人潮再湧入，攤商收到商圈夜市優惠券都很開心，造就攤商的收益，感謝市府舉辦商圈夜市優惠券活動，有效振興夜市經濟。

新堀江商圈理事長楊翔茗指出，韓國女團的魅力真的無法擋，因為商圈周邊有許多旅宿飯店，而且鄰近捷運站，交通相當便捷，店家18、19日陸續都有收到商圈夜市優惠券，成功帶動商圈買氣，大家都看好接下來五月天演唱會、張惠妹演唱會及大港開唱等10多場大型演唱會可再為商圈帶來另波人氣與買氣。

經發局長廖泰翔表示，包含BLACKPINK、張惠妹、五月天及大港開唱等演唱會將接力登場，預計吸引超過40萬歌迷湧入高雄，本次「加食延暢」活動的合作商圈夜市總計多達45處、特色夜經濟業者也超過百家，希望透過整個專案鼓勵民眾在地消費，幫助店家攤商業績。