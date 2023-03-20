台日交流頻繁，不少日本人也愛來台旅遊，日本Youtuber三原慧悟和JUN醬日前發布最新影片，分享日本女生在台灣搭計程車遇到的狀況，有運將繞路多收費、因溝通問題趕人下車，還尾隨在日本女生後面辱罵，扯的是還有運將在半路上突然讓陌生人上車，把後座的櫻花妹嚇得皮皮挫。

三原慧悟日前在YouTube頻道分享一名日本女生在台灣的經驗，這名日本妹說，有天晚上搭計程車，突然一名陌生男子中途上車坐在前座，把她嚇得半死，一邊打電話給朋友，一邊希望不要被捲入犯罪案件，好在這名男子後來又提早下車，原來是運將順路載朋友一程，不過她疑惑，車子是她在搭，司機還能載別人「花的是我的錢耶」、「這是一次很可怕、很不舒服的經驗。」

而讓日本遊客困擾的，還有台灣運將繞路多收費，三原慧悟表示，有名日本女生不滿司機繞路卻多收錢而起爭執，沒想到司機竟在她吃飯時，在餐廳外埋伏一小時堵她。JUN醬則表示，日本計程車司機有些也會繞路，但台灣司機似乎不太用導航。

另外還有日本女生因為溝通問題，被運將趕下車，手機輸入地址給運將看他也不理會，氣到爆粗口，結果運將開車跟在她後面不斷辱罵。不過，也有許多日本乘客在台遇到好司機，像是錢不夠有陌生人幫付錢，還有運將直接少收錢，歡迎他們來台灣玩。