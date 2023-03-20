美國共和黨高層今天附和川普宣稱將因封口費案遭起訴構成政治「迫害」的說法，民主黨人則警告，川普呼籲支持者示威，恐導致國會大廈襲擊事件重演。

法新社報導，川普昨天發表爆炸性宣言，預期自己將在21日因2016年付「封口費」給情色片女星而遭逮捕。據說他付封口費給該女星，是不想讓她透露兩人過去的關係。

曼哈頓檢方正在調查2016年總統大選期間川普陣營給緋聞對象「封口費」是否觸犯選舉獻金法規。福斯新聞網（Fox News）先前報導，民主黨籍曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg）辦公室正在準備起訴書，說明川普違法之處。

川普今天在自創社群平台Truth Social抨擊此舉是「獵巫」，並砲轟曼哈頓檢察官白艾榮「利用權力，以莫須有的罪名迫害、起訴美國前總統」！

共和黨內可能出馬角逐2024年總統大選的川普潛在對手也反應激烈。

前副總統彭斯（Mike Pence）告訴美國廣播公司（ABC）「本週」（This Week）：「我對在紐約市出現犯罪浪潮時起訴美國前總統的想法感到訝異。」

「感覺就像有政治動機的起訴，我覺得這非美國民眾所樂見。」

白艾榮辦公室尚未證實是否有意起訴，但許多跡象都指向即將做出論斷。

向來不吝發聲支持川普的共和黨聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）表示，川普可能遭到起訴，「是試圖毀滅川普，一直以來持續進行、沒有斷過的行動」。

即便是常常批評川普、可能成為川普黨內初選對手的新罕布什爾州州長蘇努努（Chris Sununu），也暗示若起訴川普將引發強烈反彈。

蘇努努告訴美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）：「我認為這位前總統會因此博得許多同情。」

川普在Truth Social呼籲支持者「抗議！抗議！抗議！」「奪回我們的國家！」對此，民主黨人憂心忡忡，因為這讓他們想起2021年1月6日國會遭襲擊前、川普也曾發表過類似言論。

彭斯前幕僚長蕭特（Marc Short）告訴CNN：「試圖在 1月6日的陰影下鼓勵抗議相當輕率。」

前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨天也說川普的聲明「魯莽」，稱他試圖「煽動支持者暴動」。

民主黨籍聯邦參議員凱利（Mark Kelly）回憶起1月6日的暴動，擔心川普鼓動示威可能再次引發危及生命的騷亂。

凱利在CNN上說：「重要的是，執法單位應該密切注意，確保示威活動不會升級成兩年前在國會大廈看到的暴動。」