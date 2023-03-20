台北市政府從2000年起推動大稻埕歷史風貌特定專用區計畫，盼維繫此區的都市紋理及歷史記憶，並強化街區整體風貌及地區自明性，近年來卻發現取得文資身分的建築多集中在迪化街一段的2側，明顯失衡。而安西街21巷1號建築坐落於大稻埕專區內，所有權人期盼保存這棟近百年老房，進一步形塑大稻埕除迪化街外的歷史氛圍，在20日通過文資會審議，成功取得歷史建築身分。

安西街21巷1號屋主希望將這棟約百年歷史的老房保存下來，委託呂大吉建築師事務所向台北市文化局申請文資保存，文資會陸續召集共10名委員2度進行會勘，並在今天送入大會審議。

呂大吉在會中表示，安西街21巷1號建築在1922年（日治時期大正11年）首次登記為土木造瓦葺平家，之後再修建為2層樓住宅，建物正立面使用不常見的上釉面磚，且洗石子做工細膩、花紋獨特，可見證當時建築藝術及審美觀，具時代特性。

呂大吉指出，安西街甚至到西寧北路、貴德街都有許多具特色街屋，近年面臨龐大危老改建壓力，儘管這棟建築是常民住宅，需要再補充人文及建築考證資料，仍希望文資會支持保存，讓大稻埕專區不要只剩下迪化街而其餘都是高樓大廈。

文資委員丘如華表示，此案可以做為巷弄文化重要案例，市府應把握每一棟有機會被保存建築，塑造大稻埕完整的歷史氛圍及環境。

根據投票結果，由副市長林奕華宣布，出席會議19名委員全數同意登錄此建築為歷史建築。呂大吉表示，屋主未來打算將它作為店鋪使用。