因國際油價大跌，國內所發行的原油ETF出現爆量，以期元大S&P石油為例，上周成交量高達10萬多張，最近一周受益人數共增加4,298人，基金總受益人數來到19,488人，另期街口布蘭特正2也是飆增至18,191人，周爆增8,216人，二檔ETF成最受投資人關注的期信ETF。

元大S&P石油及期街口布蘭特正2今天股價續重挫，各以14.07元下跌4.02％以及11.12元大跌7.79％作收。

原油市場近日來受到美國銀行業接連爆發倒閉危機而下跌，市場擔憂2008年的金融危機恐再現，當時也是銀行業的危機驅使經濟邁向衰退，導致原油市場受創。另美國公布新一輪的通膨數據後，市場持續擔憂經濟衰退，而原先預估取消防疫政策的中國將帶動強大的原油需求，但事實上原油需求並未達到原先預期。

根據OPEC的月報顯示，將維持2023年的石油需求增長預期，但由於受到美國與歐洲的原油需求預期下調，將抵銷中國需求成長的預期，而IEA報告則表示目前原油出現供過於求，使全球原油庫存攀升至18個月高點，觀察美國EIA庫存在過去的12周裡面，有11周庫存增加。

投信法人表示，受美國矽谷銀行（SVB）倒閉及歐洲瑞士信貸風暴所引發的金融市場動盪，推升VIX指數大幅上漲，風險性資產遭受拋售，國際油價也受到牽連而出現大幅下跌。

法人分析，依過往經驗，國際金融風險事件緊密連動風險性資產波動，國際油價更是反應了國際資金動向及經濟變化走向，國際油價的波動率加大，投資人更應該留意風險事件帶來的衝擊。