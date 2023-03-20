南部長期不下雨，曾文水庫與烏山頭水庫合計有效蓄水量1.15億公噸、蓄水率19.72％；台南市政府經發局長林榮川表示，藉由倡導利用回收水、工業區實施節水10％等措施，現階段的民生和工業用水加總起來，台南每日用水量都控管在100萬公噸以下。

因應台南地區水情燈號自3月1日起調整為減量供水的橙燈，南市府針對每月1000度以上的用水大戶，請自來水公司每周查表及鉛封作業，若節水未達10％，會先開勸導單，如果沒有改善，再執行水表鉛封，強制減供。

林榮川說，以往清明節就會迎來梅雨季，但氣象局推估今年可能得等到5月底才會降雨，因應水情，南市府已整備19口抗旱井供應工業次級用水，每日可出水3萬公噸，讓廠商申請使用。同時，已於歸仁、善化2處建築工地汲取地下水，待RO淨水設備設置完成，即可納入自來水供水使用。

林榮川提到，嘉南地區春季雜作已完成供灌，目前台南每日用水量控管在100萬公噸以下，工業用水占其中約6成、民生用水占3成，推估曾文、烏山頭水系還可提供南市115天的用水。

林榮川說，減量供水雖然對一般用水戶影響不大，仍希望市民惜水節水；對於用水大戶則希望可以減少用水量，市府也會盡全力需水廠商，將影響降至最低。