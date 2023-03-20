一名51歲的楊姓男子日前在高雄駕車載友人時，因車牌歪斜引起員警注意。鼓山分局員警試圖盤查時楊男拒檢加速逃逸，棄車躲進巷道後仍遭逮獲，警方也在楊男車內發現毒品吸食器。據了解，楊男和車上友人誤以為被通緝才心虛逃竄，警方查驗後發現兩人並未被通緝，友人仍在逃亡中。

整起逃竄事件涉及違反多項交通規則和危險駕駛，警方一共開出5張罰單。

楊男前日傍晚5時駕駛轎車載友人前往鼓山區華榮路訪友，因車牌懸掛歪斜，警方發現尾隨蒐證，最後在華榮路與文信路口被警方要求停車受檢。

楊男以為自己和友人被通緝，當下加速逃逸，一路從華榮路與華夏路口竄逃，違規紅燈右轉沿途違規蛇行，直到翠華路與崇德路口，因陷入車陣動彈不得，警方見機下車攔人，楊男和友人拒不下車，員警拔槍喝令停車。

當時，楊男竟倒車逆向行駛欲甩開警車，持續開車逃竄，經勝利路、城峰路、翠華路上中華陸橋後轉進死巷，車上2人棄車逃逸。楊男躲入民宅，友人則不知去向，警方支援警力趕到逮人，在楊男車上搜到毒品吸食器，另一人已逃逸無蹤。

警方表示，全案依公共危險罪、毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

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