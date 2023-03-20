民進黨立委蔡易餘尋求嘉義縣海區立委連任。（取自蔡易餘臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

民進黨嘉義縣議員黃榮利今到嘉義縣黨部領表，釋出參與黨內立委初選想法。（取自黃榮利臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

民進黨區域立委初選20日開始領表登記，截至中午為止，民進黨嘉義縣黨部共有3人領表，山區為現任立委陳明文兒子，行政院政務顧問陳冠廷，海區有爭取連任的蔡易餘和縣議員黃榮利，陳冠廷與蔡易餘確定明上午到縣黨部登記黨內立委初選，黃榮利只說先領表，未透露何時登記。

曾任前台北市長柯文哲市府副發言人的陳冠廷，離開柯市府後擔任台灣世代智庫執行長，去年九合一選舉過後，陳冠廷開始在嘉義縣山區展開拜訪行程，當時地方就傳出陳明文要交棒給兒子，但未經證實，直到1個月前，據聞陳明文開始對地方椿腳、頭人、黨籍民代、鄉鎮市長露口風，說陳冠廷將選山區立委，加上陳冠廷近來皆以行政院政務顧問身分出席公開活動，包括嘉義縣政府的活動也會邀他出席、致詞，參選立委動向逐漸明朗。

明陳冠廷將以立委擬參選人身分，與爭取連任的蔡易餘一同到縣黨部登記黨內初選，縣長翁章梁、議長張明達、副議長陳怡岳將陪同出席。對此，記者曾致電陳冠廷，但未獲回應，事後以有要務在身，透過友人表示明天會統一發表說法。

至於蔡易餘尋求連任，在黨內也出現可能挑戰者，今海區第一選區縣議員黃榮利親自到黨部領表，記者致電訪問，黃榮利說希望能擴大服務鄉親，也讓選民多一個選擇，但未說明何時會去登記。